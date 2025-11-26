[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'차정숙'·'김부장'으로 간신히 회복"(유퀴즈)[SC리뷰]

기사입력 2025-11-27 06:21


[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 명세빈이 인생의 긴 공백기를 지나 다시 꽃피운 이야기를 전했다.

26일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기'(김부장 이야기)로 제2의 전성기를 맞은 명세빈이 출연해 이혼 후 겪었던 생활고, 배우로서의 좌절, 그리고 재기의 순간을 솔직히 털어놨다.

명세빈은 "한때 연기자로서의 삶을 포기할 수도 있었다. 2017년 '부암동 복수자들' 이후 활동이 뜸해지면서 나이 앞자리가 바뀌자 세상의 흐름이 달라졌다는 걸 확 느꼈다"며 "연기자를 더는 못할 수도 있겠다는 생각이 들어 플로리스트 스쿨에 등록했다"고 밝혔다.


[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…

[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…
그는 꽃을 배우며 "의외로 칭찬도 많이 받았다. '이 길로 가야겠다'는 생각이 들 정도로 잘 맞았다"고 회상했다. 생활을 이어가기 위해 결혼식장 꽃 장식 아르바이트를 한 적도 있었다. "식장에서 배려를 해주셔서 눈에 덜 띄는 구석에서 작업했다. 알아보는 사람도 있었지만 그냥 지나가더라. 잘될 땐 주위가 들썩이는데, 조용해지면 같이 조용해지는 것 같다"고 말한 명세빈은 결국 다시 카메라 앞에 섰다.

그는 "과거 함께 일했던 매니저가 찾아와 '이 배우를 꼭 다시 써달라'며 뛰어다닌 덕이었다. 그렇게 만나게 된 작품이 바로 '닥터 차정숙', 그리고 이어진 '김부장 이야기'였다. 다 끝날 것 같던 내 인생이 다시 회복되는 걸 보면서

'끝까지 하면 되는구나' 싶었다. 요즘은 연기가 정말 재미있다"고 털어놨다.

그는 "요즘 드라마, 영화 대본도 많이 들어오고, 심지어 샴푸 광고까지 제안받았다"고 웃으며 "힘든 시기를 지나고 나니, 무대에 서는 게 더 감사하다"고 말했다.


[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…

[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…
명세빈은 2007년 11세 연상의 변호사와 결혼했지만 5개월 만에 이혼하며 큰 충격을 안겼다. 그는 유재석의 "부부 연기를 실감나게 한다"는 칭찬에 "내가 결혼한 지 오래된 부부 역할을 해야 했는데 경험이 많지 않아서 친구들에게 많이 물어봤다"며 "짧은 결혼 후 찾아온 긴 공백기 동안 활동이 없으니 카드값도 못 낸 적 있었다. "부모님께 손 벌리기 싫어서 가방을 팔고, 기도하면서 버텼다"고 솔직하게 고백했다.


[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…

[종합] 명세빈 "배우 삶 포기할 생각→생활고, 결혼식 꽃장식 알바도…'…

현재 '김부장 이야기'에서 류승룡의 아내 박하진 역으로 출연 중인 명세빈은 극 중 현실적인 부부 케미로 시청자들의 공감을 얻고 있다. 그는 "촬영 중에 류승룡 선배님 눈치를 본다. 분량이 많고 힘드시니까 제가 더 조심하게 된다"며 "저도 모르게 캐릭터 하진에 빙의돼 '오늘은 피곤하신가' 살펴보게 되더라"고 말했다.

류승룡 역시 인터뷰를 통해 "허리를 굽히고 팔자로 걷는 등 생활감 넘치는 연기를 너무 잘한다"며 명세빈을 극찬했다.

끝으로 명세빈은 "요즘은 연기 말고도 꽃이 좋고, 집에서 사람들 초대해서 밥 먹는 게 좋다. 예전엔 매일 불안했는데, 이제는 하루하루가 파티 같다"며 "가방을 팔고 액세서리를 팔지라도, 그게 끝은 아니다. 끝까지 포기하지 않으면 다시 일어설 수 있다"고 용기를 주기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

2.

손흥민처럼 박수 받으며 떠나긴 글렀다, 레전드마저 등돌린 살라 인생 최대 위기..."재계약 필요할 때만 인터뷰하네"

3.

깜짝 선언! 손흥민 없는 토트넘도, 빈자리 생길 바르셀로나도, 전부 안 간다...케인의 고백 "난 뮌헨에서 행복해"

4.

'영혼의 단짝' 같았는데, FA 선발 랭킹 6-7위에 통산 성적도 엇비슷...애리조나에서 다시 뭉칠까?

5.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.