미용사 된 이지현, 백반증 투병 고백…"기술 얻는 대신 난치병 얻었다"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수에서 미용사로 제2의 인생을 시작한 이지현이 감기와 백반증을 동시에 앓고 있는 근황을 솔직하게 털어놨다.
그러나 가장 눈길을 끈 건 그의 백반증 투병 고백이었다. 이지현은 "영상을 보정했는데도 몸 곳곳에 하얀 크고 작은 점들이 많아졌다"며 "2년 동안 미용 기술을 얻는 대신 백반증을 얻었다. 세상에 공짜는 없는 듯하다"고 털어놨다.
이지현은 바쁜 육아와 건강 문제 속에서도 미용사의 꿈을 놓지 않았다. 그는 준오아카데미 디자이너 양성과정 졸업 후 추가로 3개월 연장 신청을 했다고 밝혔다.
"20대 학생들 사이에서 배운다는 게 자괴감도 들고 체력도 달렸다"며 "그래도 간절함이 더 커서 연장했다. 고객님들을 더 만날 수 있어 기쁘다"고 전했다.
마지막으로 그는 "부족한 엄마지만 아프고 힘든 것 따위 이겨내며 매일 아침을 씩씩하게 맞이한다"며 "우리 엄마들 모두 건강 챙기며 힘내자"고 워킹맘으로서의 단단한 마음을 드러냈다.
