故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인…

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'
|25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 배우 고(故) 이순재 빈소가 빈소가 마련됐다. 사진=사진공동취재단/2025.11.25/
[스포츠조선 김준석 기자] 원로배우 고(故) 이순재의 발인식이 27일 새벽 서울아산병원에서 엄수된다.
생전 고인과 깊은 인연을 이어온 배우 정보석, 하지원, 김영철이 마지막 길을 함께한다.
26일 한국방송대중예술인단체연합회는 "영결식은 27일 오전 6시 20분 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에서 진행된다"고 밝혔다.
발인식 사회는 배우 정보석이 맡는다. 정보석은 2009~2010년 방송된 시트콤 '지붕뚫고 하이킥'에서 고인의 사위 역으로 출연하며 각별한 인연을 맺었다. 당시 촬영장에서 이어진 인연이 15년이 지난 지금, 고인의 마지막을 배웅하는 자리로 이어져 먹먹함을 더한다.
추모사는 배우 하지원과 김영철이 낭독한다. 하지원은 2011년 드라마 '더킹 투하츠'에서 고인과 호흡을 맞췄고, 이순재는 '유퀴즈 온 더 블럭' 출연 당시 "팬클럽 회장은 하지원"이라고 언급할 만큼 애정을 드러낸 바 있다.
김영철은 고인의 직계 후배로, 드라마 '공주의 남자'에서 함께 출연하며 깊은 연기 호흡을 나눴다.
영결식에서는 약 7분 분량의 추모 영상이 상영된 뒤 조문객들이 분향하며 고인의 마지막 길을 배웅한다. 별도의 KBS 추모 방문 절차는 생략되며, 발인 후 곧바로 장지인 경기도 이천 에덴낙원으로 이동할 예정이다.
고 이순재는 지난 25일 새벽 향년 91세로 별세했다. 약 70년에 걸친 연기 인생 동안 수많은 명작과 후배들을 남기며 한국 대중문화의 큰 족적을 남겼다.
