신동, 아이돌 연애 '비밀 접선 장소' 폭로했다..."최고는 라디오부스"

기사입력 2025-11-27 06:00


[스포츠조선 김수현기자] 신동과 니콜, 유빈이 아이돌들의 연애에 대해 솔직한 이야기를 나눴다.

26일 유튜브 채널 '근본채널'에는 ' 니콜&유빈, 2세대 아이돌 원더걸스 카라 소녀시대의 실제 서열 신동의 동동포차'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

한창 분위기가 무르익고 이장준은 두 누나에게 "사실 남자 아이돌분들한테 대시가 많았을 거 같은데, 몇 명 까지 받아봤냐"고 물었다. 같은 시대에 함께 활동했던 신동 역시 "아 엄청 많았지~"라며 말을 보탰다.

곤란해할 두 사람에게 이장준은 "몇 명까지 받았는지 손가락으로만 알려달라"고 요청했다.


그러면서 "근데 누나 그러면 손가락 발가락 다 모자라냐"라며 농담했고 신동은 "아 모자라지 당연히"라며 끄덕였다. 이에 유빈은 대답하지 못하고 고개 숙이며 미소만 지었다.

신동은 "같은 그룹에서 하루 차이, 며칠 차이 해서 대시 온 적도 있냐"라며 궁금해 했지만 유빈은 "같은 그룹에서는 없다. 사이가 좋았나보다 다들"라 답했다. 신동은 "(정보) 공유가 잘 되는 그룹이었나보다"라며 너스레를 떨었다.

니콜은 가만히 있었지만 "저는 되게 눈치가 없는 편이었다. 대시인줄 몰랐다. 솔직하게 말을 해야 제가 알아들었는데 돌려 말하면 몰랐다"며 "그래서 많이 다가와도 그냥 다 알아서 '안녕'하고 그랬다"고 고백했다.


이장준은 "그때 당시에는 스마트폰도 없고 연락할 게 전화, 메세지 이런 건데 번호를 어떻게 주고 받냐"라 궁금해 했다. 신동은 "제일 좋은 게 라디오부스다"라 했고 이에 유빈은 바로 빵 터졌다.


신동은 "라디오 게스트로 오면 그 안에 매니저도 없고 PD도 없고 아무도 없다. 다 밖에 있고 딱 우리끼리만 있다. 그리고 마이크 꺼지면은 음악이 나갈 때 우리가 무슨 얘기하는지 아무도 모른다"라고 꿀팁을 전수했다.

