이영자, 염치불구 옆테이블에 '국물 구걸'…"이건 약이다 약"

기사입력 2025-11-27 06:00


[스포츠조선 김준석 기자] '배달왔수다'에서 이영자가 또 한 번 레전드 먹방을 찍었다.

26일 방송된 KBS2 '배달왔수다'에는 배우 한혜진, 진서연이 출연했다.

이날 이영자와 김숙은 한혜진과 진서연이 주문한 닭한마리를 포장하기 시작했다.

이때 이영자는 "낙지파전 하나만 되냐"라며 자신이 먹을 음식을 자연스럽게 주문하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

당황한 김숙은 "파전은 주문 내역에 없다"라고 당황했지만, 파전이 등장하자 젓가락을 놓치 못하는 모습을 보였다.

또 김숙은 "여기는 닭한마리가 2인분이네. 언니는 그럼 두 마리 드시냐"라고 물었고, 이영자는 "영계 나올 때는 두마리 먹었지"라고 당당하게 이야기했다.


파전을 둘둘 말아서 먹던 이영자는 "교양 있게 먹어야 하는데"라며 포기한 듯 크게 한입을 먹기 시작해 웃음을 자아냈다.

파전을 남김없이 흡입한 이영자는 갑자기 옆 테이블 손님들에게 "혹시 국물이 좀 남았냐"라고 물었고, 국물은 무한리필이라는 말에 "방송 안나오게 국물 조금만 줘보실래요"라고 말해 김숙을 웃게 만들었다.


실제 옆 테이블 손님들에게 국물을 받은 이영자는 "국물은 무한리필이라면서요"라고 당당한 모습을 보였고, 김숙은 "국물 얻어 먹는 사람은 처음봤다"라고 놀랐다.

결국 이영자는 사장님에게 공기밥을 추가 주문하며 "이 국물은 약이다 약"이라고 극찬했다.

