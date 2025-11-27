"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마카세 플렉스

기사입력 2025-11-27 06:30


"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 문원이 내년 결혼을 앞둔 예비신부 신지에게 최고급 명품과 31만 원 상당의 식사를 선물했다.

26일 유튜브 채널 '어떠신지?!'에는 '박상문이 왜 저럴까' 라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 신지가 선물한 고급 외제차를 탄 문원은 "11월 18일 신지씨의 생일이다"라며 예비신부 신지를 위한 생일 이벤트를 준비하기로 했다.

문원은 "이렇게 혼자 찍으려고 하니까 많이 어색한데 지금 삼성동 현대백화점에 도착을 했다. 이유는 이제 곧 신지씨가 생일을 맞이한다. 이번주인데 당장 제가 고민을 많이 하다가 딱 고른 게 어그부츠다"라 밝혔다.

이어 "어그부츠를 왜 사려고 하냐면 (신지가) 수족냉증이 좀 있어서 항상 두꺼운 양말, 그리고 핫팩을 갖고 다닌다. 거기에 걸맞게 좀 예쁜 걸 찾다보니 프라다의 어그부츠를 보게 됐다"라 했다.

그러면서 "제발 마음에 들었으면 좋겠는데 (신지는 선물을) 모를 거다. 제가 지금 이렇게 촬영하는 것도 깜짝 선물로 해서 기뻐했으면 좋겠다"라며 설레였다

그는 "(신지가) 눈치가 너무 빨라서 걱정이다. (제가) 어디 혼자 말 안 하고 나간 적이 없었는데 분명히 좀 있다 (신지가) 연락이 오긴 할 거다. 걱정이 많이 된다. 어떻게 속여야 할지"라며 긴장했다.

본격적으로 선물을 사러 나선 문원은 "한 번 예쁜 부츠를 가지러 가보겠다"라며 의지를 불태웠다.


"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마…

생일선물을 사고 온 문원은 "여기는 저희 부천 집인데 생일에 음식을 좀 더 푸짐하게 해주기 위해서 챙기러 왔다 새우는 얼려왔는데 부모님께서 직접 해주셨다더라. 신지 씨가 새우를 좋아한다. 어머니 아버지 감사합니다. 오늘 밥상 잘 차리게끔 응원해 주세요! 파이팅"이라며 서프라이즈를 위한 생일상 준비도 열심이었다.

집 주차장에서 몰래 생일에 꼭 필요한 손 편지도 직접 썼다. 문원은 "사랑하는 지선 씨, (신발) 신고 좋은 곳 나들이 갑시다"라며 정성 어린 편지를 적어냈다.

문원은 "오늘 운전만 5시간 반을 했는데 그래도 괜찮다. 맛있는 음식을, 가서 또 해줄 생각이다. 오늘은 신지 씨의 날이니까"라며 다정한 면모를 보이기도 했다.

"자기야!"를 외치며 들어간 문원을 신지는 "여보~"라며 맞이하다 PD를 보고 깜짝 놀랐다.

신지는 "PD는 왜 왔어? 웬일이야?"라며 의아해했고 문원은 "운전만 5시간 반했다. 이거 사려고 엄청 알아봤었다"라며 바로 선물을 건넸다.

신지는 곧바로 문원에게 달려가 뽀뽀를 하며 행복한 얼굴로 선물을 받아들었다. 이어 "고마워! 근데 이렇게 비싼 걸 사냐. 이거 겉에만 명품이지?"라며 "이거 못 열여 보겠다"라고 설레였다


"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마…
신지는 "신발이야? 나 딴 데 가라고?"라면서도 예쁜 신발에 눈을 떼지 못했고 "자기 원래 센스가 이렇게 좋았어? 이런 거 사줄 사람이 아닌데 나 닭살 돋았다. 이거 아까워서 어떻게 신냐"라 고마워했다.

진심으로 감동한 신지는 "고마워~"라며 문원에게 폭삭 안기며 애교를 부리기도 했다. 문원에서 "새집에서 새로운 출발이다"라며 웃었다.

신지는 "다른 여자한테 많이 사줘 봤나 봐?"라며 농담했고, 문원은 "내일 바로 신어라. 새 신은 바로 신어주는 맛이다. 이번에도 닳아서 버린 게 3만 2천 원인가? 그 정도 된다. 금방 닳더라"라 했다.

문원은 "그래서 이번에 버리는 걸 보고 큰맘 먹고 샀다. 너무 좋아하니까 기분이 좋다. 카드 내밀면서 엄청 떨긴 했다"라며 생색을 냈다.


"다른 여자한테 해봤지?" 신지 의심 섞인 농담...♥문원, 프라다+오마…
문원은 신지 생일 겸, 고생하는 PD들에게 비싼 식사를 대접하기도 했다. 1인에 31만 원에 달하는 가격. 문원은 "0하나 빼고 봤나?"라며 너스레를 떨었다.

문원은 "사실은 여기 온 이유가 있다. 신지 씨가 오마카세를 한 번도 못 먹어봤다더라. 저번 영상에서 (내가) 짠돌이 이미지가 생겼다"라며 큰마음을 먹은 이유를 밝혔다.

직접 갈아주는 고추냉이는 1kg에 30만 원이 넘어간다고. 호화롭게 나오는 식사에 모두가 행복한 시간을 가졌다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

연예 많이본뉴스
1.

"장우혁이 폭언+폭행" 폭로한 소속사 직원, 명예훼손 혐의 1심서 무죄[SC이슈]

2.

故김새론 모친, 추가 증거 공개…"김수현과 미성년자 시절부터 교제 맞다" [SC이슈]

3.

'148kg→84kg' 미나 시누이, 못알아보게 달라진 '비포 애프터'..."나 자신과 싸움 중"

4.

남편 없이 한국 떠난 '이상해 며느리' 김윤지, 의미심장 SNS "좋은 생각들로만 채우기"

5.

김준호·이상민, 하차 여론 직격탄 맞았다…"결혼=시청률 추락 어이없네"

스포츠 많이본뉴스
1.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

2.

손흥민처럼 박수 받으며 떠나긴 글렀다, 레전드마저 등돌린 살라 인생 최대 위기..."재계약 필요할 때만 인터뷰하네"

3.

깜짝 선언! 손흥민 없는 토트넘도, 빈자리 생길 바르셀로나도, 전부 안 간다...케인의 고백 "난 뮌헨에서 행복해"

4.

'영혼의 단짝' 같았는데, FA 선발 랭킹 6-7위에 통산 성적도 엇비슷...애리조나에서 다시 뭉칠까?

5.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.