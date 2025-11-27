박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후 재이"

기사입력 2025-11-27 08:24


박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후…

박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후…

박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후…

박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후…

박수홍 딸, 13개월에 광고 15개 찍고 외제차 뽑았다..."자동차 덕후…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍이 딸과 데이트를 즐겼다.

박수홍은 27일 "자동차 덕후 재이 드디어 차 뽑았다홍"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 차에 편안하게 앉아 간식을 먹고 있는 딸 재이 양의 모습이 담겨있다. 차에 어울리는 가죽 재킷을 착용, 스타일도 놓치지 않았다.

다만, 차보다는 간식이 더 좋은 듯 작은 입을 움직이며 먹방에 집중하고 있는 재이 양의 모습이 귀여움 가득하다.

또한 박수홍은 딸과 놀이터 데이트 모습도 공유, 함께 그네를 타고 있는 아빠와 딸. 이 과정에서 똑 닮은 아빠와 딸의 환한 미소에 시선이 쏠렸다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

심형탁 아들, 생후 9개월에 '5억 수입'…"난 28살에 첫 광고 찍었는데"

4.

선우용여, 남편에 받은 명품백 감정 '충격 반전'…"명품 맞지만 10만 원"

5.

미용사 된 이지현, 백반증 투병 고백…"기술 얻는 대신 난치병 얻었다"

연예 많이본뉴스
1.

"업로드는 쉬어갑니다"…'하이킥' 아들 정준하, 故이순재 별세에 애통[SC이슈]

2.

故 이순재 발인식, 사위 정보석 사회…하지원·김영철 추모사로 '마지막 인사'

3.

심형탁 아들, 생후 9개월에 '5억 수입'…"난 28살에 첫 광고 찍었는데"

4.

선우용여, 남편에 받은 명품백 감정 '충격 반전'…"명품 맞지만 10만 원"

5.

미용사 된 이지현, 백반증 투병 고백…"기술 얻는 대신 난치병 얻었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

마흔 둘 타격장인이 FA 시장에 던진 파문, 삼성의 베팅한도와 KIA의 안전장치[SC포커스]

2.

150㎞ 필승조→'잠실 거포'까지 조건없이 나왔다…FA 시장 다시 한 번 요동치나

3.

'다저스 스카우트 왔다고? 그래서 뭐?' 상습 음주운전 이력의 38세 은퇴선수, MLB 구단에 자리없다

4.

청천벽력 소식! "굿바이 SON" 손흥민 내보낸 토트넘, 대형 사기당할 뻔..."SON 대체자 후보, 아무것도 못 하는 선수" 비판 쇄도

5.

1군 풀타임→KS 마운드까지…'2년 차' 벌크업 효과 제대로 봤다 "발전한 1년이었습니다" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.