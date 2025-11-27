[책] 25만원 사업자금으로 1500억 글로벌 패션기업 만들기까지…이은정…

[고재완의 컬처&] 베베드피노, 아이스비스킷, 캐리마켓까지, 패션에 조금만 관심이 있는 이들이라면 모두 들어봤을 브랜드들이다.
이 브랜드를 만들어낸 이은정 대표가 14년의 치열한 여정을 진솔하게 담은 첫 책, '캐리 온: 10년 후, 꿈꾸던 내가 되었다'가 출간됐다.
스스로를 여전히 '성장 중인 사람'이라고 말하는 이은정 대표. 이 책은 2010년 블로그 '솔맘 스토리'에서 시작해, 아동 패션 브랜드 베베드피노, 주니어 브랜드 아이스비스킷, 그리고 키즈 편집숍 캐리마켓까지 만들어 낸 창업가로서의 궤적을 기록한다. 돌잔치 드레스 대여에서 출발한 작은 시도가, 수백만 명의 부모와 아이들이 사랑하는 브랜드로 성장하기까지의 과정은 도전과 실패, 그리고 다시 일어서는 용기의 연속이었다.
'캐리 온'은 단순히 한 여성 CEO의 성공담에 머물지 않는다. 육아와 일을 병행하는 워킹맘의 고민, 직원들과의 관계 속에서 배우는 진정성, 가족을 향한 애틋한 사랑, 그리고 대표라는 자리에 서기까지의 불안과 성찰을 담아낸다. 남성 중심적이고 빠르게 변화하는 패션 산업에서 그녀는 고객과의 소통, 사람과 관계를 중심에 둔 경영 철학으로 자신만의 자리를 만들어 냈다. 워킹맘이자 여성 기업가로서, 좌절과 재기의 순간마다 포기하지 않고 나아가며 '엄마이자 대표'라는 새로운 롤모델을 제시했다.
무엇보다 '내 아이에게 입히고 싶은 옷을 직접 만들겠다'는 초심에서 출발한 베베드피노의 철학 '아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 브랜드를 만들겠다는 진심'은 지금도 변함없이 이어지고 있음을 확인할 수 있다.
책의 말미에서 저자는 ' 삶은 단 한순간도 쉬운 적이 없었지만, 그 모든 선택은 결국 옳았다'고 고백한다. 이 책은 단순히 패션 업계의 창업기가 아니라, 자신만의 브랜드를 꿈꾸는 청년 창업가, 일과 가정의 균형을 고민하는 워킹맘, 새로운 도약을 준비하는 경력단절 여성 모두에게 용기와 영감을 줄 것이다.
'과연 그녀가 흔들리지 않았다면 베베드피노와 아이스비스킷은 지금의 브랜드로 성장할 수 있었을까.'
'캐리 온'은 이 질문에 대한 답을, 그리고 우리 모두에게 앞으로 나아갈 힘을 건네는 책이다.
저자 이은정 대표는 사업 자금 25만원으로 시작해 1,500억 매출의 기업을 일군 패션 창업가로, 유아동복 브랜드 베베드피노와 아이스비스킷, 편집숍 캐리마켓을 성공적으로 이끌며 워킹맘이자 여성 창업가의 신화를 써 내려가고 있다. 좌절과 재기의 순간마다 멈추지 않는 실행력, 고객과의 진심 어린 소통, 사람과 관계를 중시하는 경영 철학으로 브랜드를 성장시켰으며, 오늘날 엄마이자 대표, 그리고 시대의 롤모델로 많은 워킹맘과 창업가들에게 영감을 주고 있다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com