'42세' 한혜진, '3세 연하' 모델과 핑크빛 "최고 남자친구감...잘…

기사입력 2025-11-27 09:25


[스포츠조선 정안지 기자]'모델 선후배' 한혜진과 주우재의 묘한 기류에 옥탑방이 핑크빛으로 물든다.

오늘(27일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 모델 한혜진이 출연한다. 7년간 연애 프로그램 MC를 함께했던 후배 주우재와 한혜진의 재회에 이목이 쏠린다.

이날 방송에서는 '누난 내게 여자야', '연애의 참견' 등 연프계 오은영으로 불릴 정도로 연애 프로그램 MC로 활약 중인 한혜진이 연애 안 한 지 최소 3년이 넘었다고 고백해 눈길을 끈다.

이에 주우재는 한혜진의 과거 연애담을 줄줄이 폭로하기 시작하는데. 주우재는 "(한혜진)누나 연애 스타일이 많이 무너져 있다", "상대방이 연락을 안 받으면 받을 때까지 50통씩 연락한다" 등 한혜진의 연애 스타일을 가감 없이 폭로했다. 한혜진은 "예전에는 그랬다"라며 쿨하게 인정하면서도 "지금은 연애 세포가 사망 직전이다. 연애 감정을 너무 잘 알아서 연애의 흥미를 잃었다"라고 털어놔 옥탑방 MC들에게 충격을 안겼다는 후문.

한편, 한혜진이 주우재를 '최고의 남자친구감'으로 꼽아 옥탑방 현장이 발칵 뒤집힌다."연애 상대로 연하남이 편하다"라고 고백한 한혜진은 주우재 같은 연하남은 어떻냐는 질문에 "잘생기고 키크고 귀엽다"라며 주우재를 보며 연신 칭찬을 하는데.

이에 주우재의 목이 빨개지자 옥탑방 MC들은 "왜 목이 점점 빨개지냐"라며 한혜진과 주우재 사이를 의심하기도 했다고. 이어 옥탑방 MC들은 한혜진에게 회심의 질문을 건넨다. '연애의 참견'을 7년간 함께한 서장훈과 주우재 중 누가 더 남자친구 감이냐며 물은 것. 3세 연하 후배 주우재 동공 지진을 일으킨 한혜진의 선택은 오늘 밤 8시 30분 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능하다.

