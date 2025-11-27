김용림 “故 남일우가 못 받은 돈 수십억..실수 덮었다”
[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김용림이 남편인 배우 고(故) 남일우가 자신 몰래 빌려준 돈이 수십억이라고 털어놨다.
29일 방송되는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '부부는 의리로 산다?'를 주제로 출연자들이 이야기를 나눈다.
이날 김용림은 "남일우의 실수를 덮어준 적이 있다"고 고백했다.
그는 "우리 남자가 너무 남을 믿었다. 모두가 본인처럼 착하다고 생각하는 사람이다"라며 "어느 후배에게 나도 모르게 돈을 꿔준 적이 있었다. 그때가 80년도였는데 4억이었다"고 밝혀 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.
다른 출연자들은 "그때 당시에 아파트가 몇 천만 원 대 하던 시절이지 않았냐", "강남 아파트가 8천만 원 하던 때였다", "지금으로 치면 수입억을 호가하는 금액이다"라며 놀라움을 감추지 못했다.
김용림은 "심지어 내 통장에 있는 돈까지 빼서 그걸 보태서 준 거다. 이후에 남편이 끙끙 앓아누웠다. 내가 '여보, 당신보다 더 중요한 게 어디 있냐. 이거 보시(조건 없이 자비를 베푸는 행위)했다고 생각합시다'라고 했다"고 말하며 당시를 떠올렸다.
이어 그는 "내가 선택한 남자이니 그 남자의 행동도 내가 책임져야 한다고 생각한다. 그거에 밑받침이 되는 것은 남편을 향한 존경심이 있기 때문이다. 부인으로서 남편을 존중, 신뢰하지 않으면 같이 살 수 없다"라고 설명했다.
