'오형제맘' 정주리, 6kg 뺐는데 또 임신…결국 다이어트 중단 "이게 …

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 정주리가 다이어트를 긴급 중단할 수밖에 없었던 이유를 고백했다.
정주리의 유튜브 채널에서는 27일 '정주리의 다이어트 시작기'라는 제목의 영상이 게재됐다.
다섯째 임신을 하기 전인 지난해 3월 정주리는 "제가 프로젝트를 하나 시작하려고 한다. 31살에 결혼해서 31살에 애를 낳고, 낳고, 또 낳고. 그 아름다웠던 정주리는 어디 갔을까? 그런 적이 있었나? 오늘이 3월 5일이다. 막내 도경이가 어제부터 어린이집 적응 기간을 갖게 됐고 저도 저만의 시간을 가져야겠다. 이 시간을 허투루 쓰지 않을 거다"라며 다이어트를 선언했다.
정주리는 "몸무게를 안 잰지 몇 달 됐다. 재기가 싫다. 내 눈으로도 너무 찌고 있는 게 보이니까.운동을 혹독하게 할 거다. 장기로 해서 건강하게 할 것"이라 의지를 다졌다.
당시 정주리의 몸무게는 86kg. 충격을 받은 정주리는 곧바로 다이어트에 돌입했다. 매일 한 시간씩 등산하고 웨이트도 꾸준히 한 정주리는 18일 만에 6kg을 감량해 70kg대에 진입했다.
정주리는 자신과 함께 다니며 다이어트를 도운 아가씨에게 "내가 보란 듯이 성공하겠다. 성공해서 업고 다닐게. 효도할게"라며 고마워했다.
하지만 정주리는 갑작스럽게 다이어트를 중단할 수밖에 없었다. 다섯째를 임신했기 때문. 다이어트 프로젝트 도중 갑작스럽게 임신 소식을 알게 된 정주리는 "이게 무슨 감정이지?"라며 혼란스러워했고, 결국 다이어트를 중단했다.
영상 설명란을 통해 정주리는 "막내 도준이가 생기기 전부터 시작한 다이어트 뱃속에서 아가 키우느라 잠시 중단했었지만 다이어트는 현재 진행형 이예요~ 살을 더 빼고 나면 다이어트 본편으로 찾아 뵐게요"라고 밝혔다.
한편, 정주리는 지난 2015년 비연예인과 결혼, 지난해 12월 다섯째 아들까지 출산하며 오형제 엄마가 됐다.