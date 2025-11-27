박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

[스포츠조선 박아람 기자] tvN '퍼펙트 글로우' 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제니, 포니가 영업 4일 차 출근길에 날벼락을 맞는다.
tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'(연출 김상아, 곽지혜)는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어?메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장(DANJANG)'을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'. 첫 방송 후 2주 연속 화제성 수치가 상승한 '퍼펙트 글로우'는 굿데이터코퍼레이션이 발표한 11월 3주 차 주간 화제성 펀덱스 조사 기준으로 TV-OTT 비드라마 화제성 부문에서 Top 10, 목요일 프로그램 1위에 오르며 입소문을 더해가고 있다.
오늘(27일) 방송되는 4회에서는 '단장즈'가 4일 차 영업을 개시하는 모습이 그려진다. 이날 '단장즈'는 심상치 않은 출근길 풍경을 맞닥뜨린다. 평소보다 훨씬 많은 인파가 거리를 북적이게 만들고 있었던 것. 급기야 인파를 뚫고 '단장'으로 향하던 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니는 뷰티샵 앞길에 바리케이드를 친 현지 경찰에게 출입 제지를 당해 동공 지진을 일으킨다고. 사실 이날은 뉴욕의 큰 축제 중 하나인 '도미니칸 데이 퍼레이드'가 열린 날이었고, 경찰에게 신분을 증명하고 무사히 '단장'에 출근한 주종혁은 "살짝 무서웠어"라며 쫄보 모드를 발동해 웃음을 자아낸다. 그도 잠시, 이날의 해프닝은 '단장'의 4일 차 영업에 막대한 영향을 끼친다고 해 그 전말에 궁금증이 고조된다.
그런가 하면 '단장'에 화끈한 매력이 폭발하는 손님 '브룩'이 찾아온다. 두 딸과 딸아이의 친구까지 총 3명의 소녀를 줄줄이 이끌고 포스 넘치게 '단장'에 입성한 브룩은 낮에는 배관공으로 일하고 밤에는 용접일을 하는 슈퍼맘. 와일드한 워크웨어 차림에 2L 생수병을 통째로 들고 마시며 테토력을 뽐내던 브룩은 상담실장 박민영을 보자마자 "오 마이 갓! 너무 예뻐요. 마치 AI 같아요"라며 마치 딴 세상을 보는 듯한 반응을 보인다. 또 브룩은 자신의 뷰티 꿀팁들을 전수하는 박민영에게 "당신이 뭘 하든 그걸 하고 싶다"라며 이글이글 타는 눈빛으로 박민영 앓이를 드러낸다고. 나아가 브룩은 "저의 거친 작업과 반대인 스타일을 원한다"라며 에겐녀로의 변신을 소망한다고 해, '단장즈'가 화끈한 테토녀 브룩을 180도 변신시킬 수 있을지 귀추가 주목된다.
한편, 시각적 즐거움과 뭉클한 휴머니티, 리얼리티의 재미까지 잡으며 뷰티 예능계에 새로운 바람을 일으키고 있는
tvN 예능프로그램 '퍼펙트 글로우'는 오늘(27일) 밤 10시 40분에 4회가 방송된다.