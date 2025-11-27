'나솔' 29기 결혼 커플은 상철♥영자? 웨딩 사진 유출에 "비밀 커플 더 있어"

기사입력 2025-11-27 14:49


[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 29기 결혼 커플이 상철과 영자라는 설이 퍼지고 있다.

최근 직장인 커뮤니티에는 한 웨딩 업체로부터 유출된 '나는 솔로' 커플의 웨딩 사진이 퍼지고 있다. 사진 속 입을 맞추고 있는 남성과 여성의 모습을 본 네티즌들은 해당 커플이 29기 상철과 영자 같다고 추측하고 있는 상황.

이에 웨딩 업체 대표가 직접 입을 열었다. 대표 A씨는 "업체 실수로 들통난 '나솔' 29기 결혼 커플은 상철 영자?! 이런 제목으로 저번 주 직장인커뮤니티 사이트에서 이슈가 됐던 사진 한 장ㅋㅋ29기 결혼커플이라는 소문이ㅋㅋ"라며 "정말 29기 커플일지는 일단 비밀로 해보자"라고 밝혔다.

이어 "하지만 확실한 건 28기 정숙♥상철 커플 말고 비밀로 함께 결혼 준비하고 있는 '나는 솔로' 출연진이 두 팀 있긴 하다. '나는 솔로' 친구들이 결혼에 진심이란 결론"이라며 결혼을 준비하고 있는 또 다른 '나는 솔로' 커플들이 있다고 밝혀 궁금증을 유발했다.


지난 12일 방송된 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 29기는 연상연하 특집으로 꾸며졌다. 28기 돌싱 특집에서 혼전임신 커플이 탄생한 충격이 사라지기도 전에 이번 기수에도 결혼 커플이 탄생한다고 알려져 화제가 됐다.

첫 방송에서는 웨딩 화보가 힌트로 공개된 가운데, 지난 26일 두 번째 방송에서는 예비 신랑의 발이 공개됐다. 작아 보이는 발 사이즈에 송해나는 "상철은 아닌 거 같다"고 이야기했지만 데프콘은 "살을 뺐을 수도 있다"고 밝혔다. 이이경은 구두 뒷부분이 까져있는 것을 포착하고 태권도 관장인 상철을 언급하기도 했다.

