'월드 오브 워크래프트' 세계흔 서사시의 두번째 확장팩 'WoW: 한밤'…

블리자드 엔터테인먼트는 '월드 오브 워크래프트'의 세계혼 서사시를 장식할 두번째 확장팩 '월드 오브 워크래프트: 한밤(Midnight)'을 내년 3월 3일 한국을 비롯, 전세계 동시 출시된다.
동시에 블리자드의 다른 게임들에서도 '한밤'의 출시를 축하하는 크로스 타이틀 이벤트가 진행된다. 게임 내 월드 오브 워크래프트 하우징 소개 퀘스트라인을 완료하고 '집에 잘 오셨습니다(Welcome Home)' 업적을 획득하면, 다른 블리자드 게임들의 보상을 즉시 해제해 사용할 수 있다.
'하스스톤'에선 아늑한 집(Hearth & Home) 카드 뒷면을, '오버워치 2'에서는 잘아타스 시메트라 스킨, 스프레이 및 이름 카드와 검은 심장 플레이어 아이콘을, '디아블로 이모탈'에서는 신도레이 차원문을, '스타크래프트 2'에선 호드 및 얼라이언스 테마 콘솔 스킨을 획득할 수 있다. 크로스 타이틀 이벤트에 관한 자세한 정보는 블리자드 웹사이트에서 확인할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com