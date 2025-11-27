송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해명

기사입력 2025-11-27 17:30


송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 송지효가 가방에 차까지 탈탈 털었다.

27일 송지효의 유튜브 채널에서는 '여배우 가방이 이래도 돼?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진은 갑작스럽게 송지효의 가방을 검사하겠다고 말해 송지효를 당황하게 했다. 송지효는 "정리가 하나도 안 돼있다"며 "이 참에 나도 내 가방에 뭐가 있나 봐야겠다. 진짜 나쁘다. 왜 내 가방을 훔쳐보냐"고 토로했다.

가방을 공개하기 전 송지효는 "제가 통영에서 바로 왔다"며 망설였다. 파우치 하나에서만 귀마개가 4개를 꺼낸 송지효. 심지어 파우치 안에는 케첩까지 있었다. 이에 송지효는 "제가 케첩을 되게 좋아한다"며 민망해했다.


송지효, 충격적인 차 내부…쿠팡 보냉 가방까지 "반납할 거야" 다급한 해…
가방 안에서 돈을 발견하기도 했다. 송지효는 6만원을 발견해 행복해했다. "보통 다른 분들 하는 거 보면 화장품이 많이 나온다"는 제작진의 말에 파우치를 살펴본 송지효. 하지만 파우치 안에는 립밤만 6개가 나와 웃음을 안겼다.

영상 말미 쿠키 영상에서는 송지효의 차가 공개됐다. 송지효는 "외관은 엄청 깨끗한데 내부가"라며 차 문을 열었다. 차 내부에는 짐이 어질러져 있었고 제작진은 "하지 말자"며 만류했다.

심지어 차 안에는 쿠팡 보냉백도 있었다. 이에 제작진은 "이게 왜 여기 있냐"고 황당해했고 송지효는 "이건 반납할 거다. 여기는 좀 많이 더럽긴 하다"며 당황했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'차범근 며느리' 한채아, 50년 구축 아파트살이 고충 "지하주차장 無, 중앙난방 불편"

2.

드레스 급변경→'케데헌' 저승사자 재검토…홍콩 참사 직격탄, '마마 어워즈' 비상[SC이슈]

3.

넷플릭스, '피지컬 : 아시아' 中자막에 '파오차이'아닌 '신치' 표기..서경덕 교수 "좋은 본보기"

4.

'오형제맘' 정주리, 6kg 뺐는데 또 임신…결국 다이어트 중단 "이게 무슨 감정이지"

5.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

연예 많이본뉴스
1.

'차범근 며느리' 한채아, 50년 구축 아파트살이 고충 "지하주차장 無, 중앙난방 불편"

2.

드레스 급변경→'케데헌' 저승사자 재검토…홍콩 참사 직격탄, '마마 어워즈' 비상[SC이슈]

3.

넷플릭스, '피지컬 : 아시아' 中자막에 '파오차이'아닌 '신치' 표기..서경덕 교수 "좋은 본보기"

4.

'오형제맘' 정주리, 6kg 뺐는데 또 임신…결국 다이어트 중단 "이게 무슨 감정이지"

5.

박민영, 美 경찰에 붙잡혀..당황한 표정 포착 (퍼펙트 글로우)

스포츠 많이본뉴스
1.

"이렇게 되면 될 일도 안된다" 암초 만난 삼성의 최형우 유턴 프로젝트, 남은 가능성은?

2.

"다저스 절대 안가" 폭탄 발언한 특급 투수, 결국 이정후와 한팀 되나

3.

'선발 출전' 뒤통수 맞은 이강인! 결국 교체 투입 후 '맹활약'…날카로운 코너킥으로 승부 갈랐다

4.

英 충격 단독, 리버풀 슬롯 경질→'토트넘-노팅엄 망친' 포스테코글루 전격 선임? "수뇌부 매우 높이 평가"

5.

외국인,AQ,FA LG의 스토브리그 끝? 차단장이 눈을 더 크게 뜬다. 제2의 김진성 찾기

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.