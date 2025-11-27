"손흥민 태어나고 처음" 활짝 열린 안필드의 골문…동네북 리버풀, 또또또 레코드 브레이크
|EPA연합뉴스
|로이터연합뉴스
|출처=리버풀 SNS
[스포츠조선 윤진만 기자]사면초가에 내몰린 아르네 슬롯 리버풀 감독이 또 기록을 썼다.
통계업체 '옵타'는 27일(한국시각) "리버풀이 1992년 9월 이후 처음으로 3경기 연속 3실점 이상을 기록했다"라고 소개했다. 영국공영방송 'BBC'는 리버풀이 컵대회 포함 3경기 연속 3골차 이상으로 패한 것이 1953년 12월 이후 약 72년만의 일이라고 전했다.
홈구장 안필드에서 열린 PSV에인트호번과의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전에서 1대4로 충격적인 대패를 당하며 원치 않는 기록을 작성했다.
1992년은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)가 출범한 해이자, '토트넘 전설' 손흥민(LA FC)이 태어난 해다. 리버풀은 1992년 7월생인 손흥민이 갓 세상에 나온 이후부터 최근까지 33년간 3경기 연속 대량 실점을 한 적이 없다는 얘기다.
리버풀은 10일 맨시티와 23일 노팅엄 포레스트와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에서 0대3 스코어로 연패한 리버풀은 최근 3경기에서 도합 10실점을 기록했다.
|EPA연합뉴스
잉글랜드 챔피언인 리버풀은 리그에서 6승6패(18득 20실)로 12위로 추락했고, UCL에서도 3승2패(10득 8실)로 13위까지 떨어졌다. 12위와 13위는 리버풀의 냉혹한 현실이다.
리버풀이 시즌 개막 후 12경기에서 9번 패한 건 1953~1954시즌 이후 무려 71년만이다.
전반 6분 전 토트넘 윙어 이반 페리시치에게 페널티킥으로 선제골을 헌납한 리버풀은 16분 도미닉 소보슬러이의 동점골로 경기를 원점으로 되돌렸지만, 후반 11분 거스 틸에게 추가골을 내줬고, 28분과 추가시간 91분 쿠하이브 드리우시에게 연속골을 허용하며 와르르 무너졌다.
|로이터연합뉴스
슬롯 감독은 팀이 끌려가는 상황임에도 단 두 장의 교체카드만 사용하며 고개를 갸웃하게 만들었다.
지난시즌 리버풀의 리그 우승을 이끈 슬롯 감독은 두 시즌만에 경질 압박을 받기 시작했다.
전 리버풀 미드필더 커티스 존스는 'RTE'와의 인터뷰에서 "솔직히, 어떻게 말을 해야 할지 모르겠다. 받아들일 수 없을 지경이다. 속으로 화를 내는 단계는 지났다"라고 리버풀의 최근 행보에 분통을 터뜨렸다.
전 리버풀 풀백 스티븐 워녹은 'BBC 스포츠'를 통해 "지금은 상황이 순조롭지 않고 모든 게 어렵게만 느껴진다. 패배가 쌓이고 쌓여 상황이 점점 악화되고 있다. 과신 때문일까? 매우 이상하다. 왜 그런지는 모르겠지만, 내가 보기엔 선수들의 투지가 부족한 것 같다"라고 말했다.
전 리버풀 캡틴 스티븐 제라드는 'TNT스포츠'와의 인터뷰에서 "리버풀과 같은 축구클럽에서 이런 성적을 거두면 변명할 여지가 없다. 팀이 엄청난 어려움을 겪고 있다는 걸 부인할 수 없다. 자신감은 역대 최저 수준이다. 슬롯 감독이 해답과 안정을 찾지 못하면, 이런 상황은 계속될 것"이라고 우려를 표했다.
|AFP연합뉴스
슬롯 감독은 "최근 흐름은 모두에게 충격적"이라고 부진을 인정했다. 그는 "나는 쉽게 충격을 받지 않지만, 이건 누구도 예상하지 못한 일이다. 나를 포함해 모두가 더 잘해야 한다. 나는 팀을 향상시키기 위해 노력하고 있다"라고 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
