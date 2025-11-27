'공개 열애 2번' 한혜진, 마지막 연애 고백 "3년 전..외롭고 심심해" ('옥문아')
[스포츠조선 조윤선 기자] 한혜진이 마지막 연애가 3년 전이라고 밝혔다.
27일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 모델 겸 방송인 한혜진이 출연했다.
현재 솔로라는 한혜진은 외롭지 않냐는 질문에 "외롭고 심심하다. 근데 두 가지 감정은 다르다. 안 심심하려고 시골에 별장 지었다"며 "일 끝나고 별장가는 1시간 30분이 인생에서 가장 행복한 시간"이라고 답했다.
그러면서 "이제는 어느 정도 3년이 넘어가니까 다 제자리 잡았다. 처음에는 혼자 자는 게 너무 무서워서 엄마한테 같이 있어 달라고 했는데 지금은 혼자 있는 것도 밤에 잘 때 무섭지 않고 괜찮다"고 말했다.
마지막 연애 질문에는 "언제인지 기억도 안 난다. 별장 짓기 전이다"라며 최소 3년 전이라고 밝혔다. 이어 "연애 세포는 거의 사망 직전이다. 이제는 연애가 재미없다. 그 감정이 뭔지 너무 잘 알아서 감정을 교류하는 게 이제는 재미없고 어떤 대상이 있다면 그 사람과 친구로 지내고 내가 좋아하는 걸 같이 했으면 좋겠다 정도로 끝나는 거 같다"고 털어놨다.
이를 들은 김숙은 "바뀐 거 같다. 같이 연애 프로그램할 때는 엄청 치열하게 연애하는 스타일이었다"며 달라진 한혜진의 모습에 놀라움을 드러냈다.
연애할 때 솔직한 타입이라는 한혜진은 재산도 공개할 수 있냐고 묻자 "나도 아무나 만나지는 않아서 만났던 사람 중에 내 재산을 궁금해하는 사람은 없는데 원하면 보여줄 수 있다. 보여준다고 잔고가 줄어드는 것도 아니지 않냐"고 쿨하게 답했다.
또한 휴대폰 공개도 가능하냐는 질문에 "완전 가능하다. 부끄러움은 조금 있겠지만 누가 봐도 상관없다"고 말했다. 이어 남자 친구는 휴대폰 공개를 꺼릴 경우는 어떨거 같냐고 묻자 "지금은 나이가 차서 그런지 상대방 휴대폰 봐서 득이 될 게 없다는 걸 안다. 모르는 게 약인 것 같다"고 말했다.
