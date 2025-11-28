[SC리뷰] ‘나솔사계’ 러브라인 대혼돈… 직진·질투·오해 폭주한 ‘돌길 로맨스’

기사입력 2025-11-28 08:49


[SC리뷰] '나솔사계' 러브라인 대혼돈… 직진·질투·오해 폭주한 '돌길 로맨스'

[스포츠조선 조민정 기자] '나솔사계' 러브라인이 본격적인 '꽃길' 대신 예상 밖 '돌길'로 접어들었다.

27일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 '사계 데이트권'이 투하되자마자 솔로민박이 요동쳤다. 직진·회피·오해·질투가 뒤엉키며 역대급 혼돈의 하루가 펼쳐졌다.

가장 먼저 움직인 건 24기 영식이었다. 사계 데이트권을 쥐고 용담에게 "제가 말했잖아요. 한다면 한다!"라며 자신 있게 데이트를 신청했다. 힐링·설렘 풀코스로 유명한 영양 자작나무 숲을 골랐지만 용담은 제작진에게 "24기 이미지도 있고 장거리도 있고 넘을 매력을 아직 못 느꼈다"며 진심을 숨기지 않았다. 시작부터 엇갈린 셈이다.

그 시각, 18기 영철과 튤립은 '맛집 지도' 하나로 꺅꺅 웃으며 핑크빛 분위기를 냈다. 이를 본 24기 영수는 실망감을 숨기지 못했고, 결국 튤립은 영수 앞에서 대놓고 영철을 호출해 '사계 데이트'를 신청했다. 충격받은 영수는 27기 영호에게 조언을 구했지만 백합에게 마음이 있는 영호는 "무조건 튤립님 가야죠!"라며 본인에게 유리한 방향으로 훈수. 영수는 "맞다. 내 성격에 2등은 없다"라며 직진 선언 후 바로 튤립에게 데이트권 사용을 알렸다.

반면 국화는 "얘기 좀 해요~라고 건 사람이 없었다"며 씁쓸함을 토했고, 백합 역시 영수를 잃을까 고민하다 "집에 가고 싶다"라며 급다운. 그때 영수가 나타나 백합에게 솔직하게 "난 튤립 선택하겠다"고 고백했다. 백합은 담담히 응원했지만 제작진에게 "굳이 말 안 해도 됐던 거 아닌가, '퓨어남'의 표본인가 싶더라"라며 씁쓸한 속내를 털어놨다.

한편 튤립과 18기 영철의 데이트는 부드럽게 흘렀다. 튤립은 "첫인상이 중요한가요?"라고 떠봤고 영철은 "대화의 합이 더 중요하다"며 성숙한 답을 내놨다. 데이트 후 영철은 "최종 선택해야겠다"며 확신을 보였고, 튤립도 "대화 잘 되고 있다"며 첫인상 아쉬움을 비웠다.

뒤이어 튤립과 만난 영수는 '의료인' 공통분모로 분위기를 끌어올렸다. 영수는 "고민거리 줘서 미안한데, 고민 중독에 걸리게 만들겠다"며 직진 모드를 재가동. 튤립은 "두 사람 다 매력 있다"며 복잡한 마음을 드러냈다.

27기 영호는 충전 후 백합을 불러내 드라이브·술 취향 토크로 분위기를 끌었다. "운전 싫어한다"는 백합에게 "내가 대리한다"라고 답하는 센스에 백합은 "자기 사람한테만 잘하는 스타일 같아 긍정적"이라며 마음이 흔들렸다.


24기 영식과 용담의 데이트는 영식의 '폭풍 호감 표현'이 이어졌다. "장거리 가능해요?", "영국 가실래요?" 등 플러팅에 용담은 미묘한 거리감을 유지. 자작나무 숲에서 하트 셀카까지 찍었지만 용담은 제작진에게 "이성적 끌림이 전혀 없었다"고 단언했다. 반면 영식은 "희망 회로 돌린다"며 오히려 긍정 해석에 몰입했다.

공식 커플 느낌이던 27기 영식·장미는 예상치 못한 한마디로 급냉각됐다. 장미가 "뭐했어?" 묻자 영식은 "잤다. 더 할 게 없잖아"라고 답해 장미를 폭발시킨 것. 장미는 "휘감는 남자가 이상형인데, 그게 아니다"라며 실망감을 드러냈다.

예고편에서는 솔로남들의 새로운 데이트 선택과 함께 '나는 SOLO' 명장면 '질주 선택'을 다시 찍는 24기 영식, 그리고 "한 대 때리고 싶다"고 단단히 분노한 용담의 모습이 등장해 긴장감을 끌어올렸다.

과연 '솔로민박' 후반부를 뒤흔들 장미·용담의 속마음은 무엇일까. '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'는 12월 4일 오후 10시 30분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.