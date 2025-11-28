‘오션스 일레븐’ 배우 마이클 델라노, 심장마비 사망..향년 84세

기사입력 2025-11-28 15:14


‘오션스 일레븐’ 배우 마이클 델라노, 심장마비 사망..향년 84세
오션스 일레븐 Warner Bros

‘오션스 일레븐’ 배우 마이클 델라노, 심장마비 사망..향년 84세
로다 CBS

[스포츠조선 박아람 기자] 영화 '오션스 일레븐(Ocean's Eleven)'에 출연한 배우 마이클 델라노가 세상을 떠났다. 향년 84세.

25일(현지시간) 할리우드 리포트 등 현지 매체들에 따르면 마이클 델라노가 10월 20일 라스베이거스에서 심장마비로 사망했다.

1940년 11월 26일 버지니아에서 태어난 그는 1960년 스완 레코드와 계약하며 키 라슨 이라는 예명으로 스완 레코드와 계약해 'A Web of Lies', 'A Little Lovin' Goes a Long, Long Way' 등을 발표하며 가수로 데뷔했다.

IMDb에 따르면 그의 첫 연기 활동은 1963년 '제너럴 호스피털' 출연이었다.

1970년대 들어 마이클 델라노는 TV에서 더욱 활발히 활약했다. 초반에는 '아담-12', '코작', '맥클라우드' 등 다양한 범죄·액션 드라마에 출연했다.

마이클 델라노를 대중적으로 가장 각인시킨 역할은 CBS 시트콤 '로다'에서의 조니 벤처다. 그는 남편 조(데이비드 그로)와 이혼한 로다에게 호감을 보이며 데이트를 시도하는 라운지 가수 캐릭터를 연기해 큰 주목을 받았다. 1976~1978년, 시즌 3~4에서 총 11개 에피소드에 출연했다.

또 그는 영화에서도 꾸준히 존재감을 드러냈다.

영화 '오션스 일레븐'에서 라스베이거스 카지노 매니저로 출연해 배우 조지 클루니, 브래드 피트, 맷 데이먼, 앤디 가르시아, 줄리아 로버츠 등과 함께 작업했다. 그는 2004년 속편 '오션스 트웰브'에서도 같은 역할을 이어갔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

연예 많이본뉴스
1.

故이순재 두 눈 실명 직전 마지막 모습..이서진 한마디에 오열(신세 많이 졌습니다)

2.

유동근♥전인화 '미모의 일반인 딸' 최초공개..."성형수술로 부모님 닮아졌다"

3.

지드래곤, 미담 나왔다 "아픈 母에 '내년 봄도 봐야죠' 응원..권위 없는 착한 청년"

4.

[SC이슈] ‘여신강림’ 야옹이 작가, 부가세 취소 승소… 수억원 환급받는다

5.

비, 운동 중독인데 '고지혈증'.."휴대폰 볼 시간에 푸시업"(시즌비시즌)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이게 웬 떡이냐' KT, 100억 FA 강백호 보상 선수로 '필승조' 한승혁 지명 [공식발표]

2.

[공식발표] 두산 최원준도 잡았다! 4년 최대 38억원 잔류

3.

471억 FA 광풍 속 '침묵'…일단 한고비 넘었다 → 내년 '최대어' 위한 준비 [SC포커스]

4.

186억 쾅! 새 감독 한마디에 곳간 털었다 → 두산 집토끼만 106억 FLEX + 80억 박찬호까지. 지원사격 제대로

5.

"유럽 복귀 없다" 손흥민 귀국, 11년 만의 축구 없는 '크리스마스 휴가'→토트넘 팬들과 '작별 인사'…월드컵 '올인', "겨울에 잘 쉴 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.