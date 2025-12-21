'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다"

기사입력 2025-12-21 15:49


'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다…

[스포츠조선 정유나 기자] 헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 과거 보톡스 시술 실패담을 공개해 눈길을 끌었다.

21일 양치승의 유튜브 채널에는 '회원들 근황'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 양치승은 과거 운영하던 체육관의 한 회원이 운영하는 항노화면역센터를 찾았다.

4개월만에 이종민 센터장과 만난 양치승은 "회원들이 잘 지내는지, 다른 곳에서도 운동을 계속하고 있는지 인사 겸 찾아왔다"고 전했다.

이에 양치승과 반갑게 인사를 나누던 센터장은 "오신김에 보톡스 한번 맞고 케어도 받고 가셔라"라고 권유했다.


'15억 사기 피해' 양치승, 보톡스 부작용까지 "눈썹이 이마로 올라갔다…
보톡스 맞을 준비를 하던 양치승은 "선생님이 마취를 잘 놓더라. 예전에 다른 병원에서 보톡스를 맞았는데 양쪽 눈썹이 이마 쪽으로 올라왔다. 눈썹이 앵그리 버드처럼 변했다. 마침 스튜디오 촬영을 갔었는데 내 눈썹이 화가 나 있더라. 보톡스를 잘못 맞아서 인상이 변했다"고 당시를 떠올리며 웃지 못할 경험담을 털어놨다.

이후 양치승은 인상이 한층 부드러워 보이도록, 리프팅 효과를 살린 디자인으로 시술을 받았다.

한편 양치승은 건물 임대 사기로 15억원 상당의 손해를 본 뒤 헬스장을 폐업했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] "前연인에서 수상자로"…'열애설' 지드래곤X제니, 'MMA' 재회→대상 영예 '핫'하네

2.

“아린아 ♥사랑해” 주우재, 수상소감 중 공개 고백..현장 술렁

3.

故 윤석화, 대학로서 마지막 배웅..남편 김석기 눈물

4.

유재석, '활동 중단' 조세호 챙겼다.."'핑계고' 대상 후보, 박수 부탁"

5.

박나래 매니저 갑질 의혹 속....장영란 "인성 최고" 영상 또 나왔다

연예 많이본뉴스
1.

[종합] "前연인에서 수상자로"…'열애설' 지드래곤X제니, 'MMA' 재회→대상 영예 '핫'하네

2.

“아린아 ♥사랑해” 주우재, 수상소감 중 공개 고백..현장 술렁

3.

故 윤석화, 대학로서 마지막 배웅..남편 김석기 눈물

4.

유재석, '활동 중단' 조세호 챙겼다.."'핑계고' 대상 후보, 박수 부탁"

5.

박나래 매니저 갑질 의혹 속....장영란 "인성 최고" 영상 또 나왔다

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 초비상! 어쩌면 'MLS 우승' 꿈도 못 꾼다..."LA FC 안 가!" 최악의 적 추가 예고, "시카고-뉴욕 영입 고려 중"

2.

"1선발은 약해" 냉철한 시선…222억 벌고 14억 순응, 자존심 버리고 대반전 가능할까

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과하던 사람 맞나...日 감독의 충격 요구, "가장 강한 팀과 붙고 싶다"

4.

김혜성 'WS 0타석' 충격 홀대 이유 밝혀졌다! → 美 유력지 일침. 경기 거듭할수록 밑천 드러나

5.

맨체스터 유나이티드 초대형 호재, BBC 확인 "네베스+세메뇨 영입 관심"...아모림도 인정 "가능성 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.