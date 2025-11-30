[청룡랭킹] 류원정, 첫 청룡랭킹 품었다

|
가수 류원정이 청룡랭킹 여자 가수부문 1위에 올랐다.
지난 2015년 KBS 트로트 '후계자' 오디션에서 우승하며 데뷔 한 류원정은 '미스트롯2', '현역가왕' 등으로 이어지는 트로트 경연에서 활약하며 이름을 알렸다.
'내편'은 언제나 옆을 지켜준 이들에게 전하는 감사와 따뜻한 사랑을 노래한 곡이다. 힘든 순간마다 손을 잡아준 동반자와 늘 힘이 된 팬들에게 진심을 전하는 노래다.
이번 투표는 2위 김다현부터 6위 정서주까지 모두 10대 트로트 가수들이 차지할 만큼 기세가 무서웠지만 류원정을 당해내기에는 역부족이었다.
류원정은 10대 트로트 가수들과 경쟁을 팬들과 함께 이겨내며 첫 영광을 안았다
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행하며, 매달 수상자 선정과 더불어 반기별 수상자를 통해 트렌드를 이끌어가는 화제의 스타들을 선정한다. 6개월에 한 번씩 뽑히는 반기별 수상자(남자 배우,여자 배우, 남자 가수, 여자 가수)에게는 트로피가 주어진다.