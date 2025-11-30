[청룡랭킹] 최원태, 포스트시즌 활약으로 얻은 청룡랭킹 타이틀
|19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/
11월 청룡랭킹 야구선수 부문 1위는 삼성라이온즈 투수 최원태가 차지했다.
24일 종료 된 투표에서 최원태는 67.57%의 득표율을 기록하며 1위에 올랐다.
한화이글스 문현빈이 막판 추격을 시도했으나 최원태를 넘기에는 역부족이었다.
최원태는 2015년 드래프트에서 1차 지명을 받고 히어로즈에 입단했다.
이후 트레이드를 통해 LG트윈스로 이적했고 올 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻어 삼성라이온스에 입단했다.
통산성적은 2016년 1군 무대에 데뷔 한 이후 올 시즌까지 86승 65패 평균자책점 4.42를 기록중이다.
2025년 준PO에서 6이닝 무실점 QS, PO에서 7이닝 1실점으로 맹활약하며 삼성라이온즈 팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 주축 선수다.
만 28세로 아직도 보여줄 것이 많은 나이기에 내년 시즌이 더욱 기대되는 선수다.
한편 '청룡랭킹'은 청룡영화상과 청룡시리즈어워즈의 주최사인 스포츠조선과 셀럽챔프가 함께 진행한다. 이달의 야구선수 투표는 KBO리그 소속으로 개인 성적과 팀 공헌도 등을 바탕으로 선정한 선수 20명을 대상으로 매달 진행되며 6개월에 한번씩 반기별 수상자도 선정한다.
