기사입력 2025-11-30 10:43


박서진 父, 연명치료 거부한 진짜 이유…"자식들에게 짐 될까 걱정"

[스포츠조선 김준석 기자] '살림남' 박서진의 아버지가 연명 치료를 거부한 이유를 밝혔다.

지난주 박서진의 아버지가 뇌혈관 이상 소견을 받은 것이 밝혀져 시청자들의 안타까움을 자아낸 가운데, 29일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하'살림남')에서는 박서진이 해외 일정을 끝내고 삼천포로 향해 아버지와 함께 시간을 보내는 모습이 그려졌다. 박서진은 아버지의 건강을 위해 운동 습관 만들기에 돌입했고, 이어 혹시 짠 음식이 있는지 세심하게 살피며 식습관 관리를 한번 더 강조했다.

한편 아버지는 연명 치료를 하지 말라는 갑작스러운 말로 박서진을 당황하게 만들었다. 아버지의 말에 서운함을 느낀 박서진은 "왜 그런 생각을 하냐"며 다그쳤고 연명치료를 했던 형들의 과거까지 언급됐다.

그 과정에서 아버지는 부모로서 자식을 차마 놓을 수 없었지만 혹시나 더 큰 고통을 준 건 아닐까 하는 생각에 후회를 했고, 그 아픔을 지금껏 품어왔던 것이 밝혀졌다.

자식들에게 짐이 될까 걱정되는 마음에 연명 치료를 거부한 아버지와 그런 마음을 이해하면서도 속상함을 감출 수 없던 박서진의 마음이 시청자들의 공감을 샀다.

아버지의 깜짝 발언에 자리를 박차고 나와 눈물을 흘리기도 했던 박서진은 후회를 남기고 싶지 않다는 생각에 가족들과 더 많은 추억을 만들기로 결심, 다 같이 시장 구경에 나섰다. 특히 아버지에게 옷을 사드리며 미래를 기약하는 것은 물론 아버지의 손을 먼저 잡으며 행복한 추억을 쌓았다.

박서진의 행복 만들기는 여기서 그치지 않았다. 뱃일로 바쁘셨던 부모님과 크리스마스를 보낸 기억이 없던 박서진이 모두가 함께하는 크리스마스를 준비한 것.

대형 트리에 이어 패션위크 경험자로서 각종 크리스마스 의상도 야무지게 준비한 박서진 덕분에 가족들은 '미리 크리스마스'를 경험할 수 있었다.


또한 박서진은 가족들에게 10년 뒤 나에게 보내는 편지를 쓰고 타임캡슐에 넣자고 제안, 마지막까지 따뜻한 희망과 행복을 전파하며 여운을 더했다.

박서진은 부모와 자식의 마음을 모두 대변하며 깊은 공감을 이끌어낸데 이어 가족들과 보내는 소중한 시간을 다시금 강조하며 진한 감동을 선사했다.

새로운 추억을 더하고, 서로의 미래를 기약하며 행복을 이끌어낸 박서진 덕분에 주말 밤은 한층 훈훈해졌다.

한편, 다음 주 '살림남'은 가이드로 변신한 박서진의 모습이 예고되며 기대감을 한층 높였다. 우당탕탕 여행기가 예상되는 가운데, 매주 토요일을 다채롭게 만들고 있는 박서진의 활약에 귀추가 주목된다. '살림남'은 토요일 밤 10시 35분에 방송된다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.