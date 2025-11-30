[SC이슈] '23세·군 전역' 남다름, 모친이 운영 중인 SNS 논란?…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 남다름의 어머니가 아들의 SNS 계정을 관리하는 것이 아니라며 해명했다.
남다름의 어머니는 30일 자신의 계정에 "이 계정으로 또 다시 말들이 많아졌나 보다. 댓글과 DM으로 읽기 거북한 글도 달리고 있다"면서 "살짝 억울한 오해를 풀어보자면, 10년 정도 된 이 계정은 처음에는 그냥 저의 사적인 공간으로 시작되었다. 다른이 사진보다는 일상 사진과 글을 올리며 지인들과 소소하게 대화를 나누던 곳이었는데, 어느 순간부터인가 다름이 팬분들이 찾아오기 시작했고 팔로워가 많아지면서 더 이상 개인적인 일상을 올리는 것이 조심스러워졌다"고 했다.
이어 "또 몇 번의 남다름 사칭 계정이 생기면서 사용자 이름도 '남다름맘'으로 바꾸고 다름이 소식을 전하는 계정이자 활동 기록용 계정으로 사용하게 됐다"고 했다.
남다름의 모친은 또 "다름이가 성인이 된 후에도 SNS에 큰 관심이 없다 보니 개인 계정을 만들지 않았고, 관심을 가지고 검색해서 찾아오신 분들께서는 'mom'이라는 이름 때문에 아들의 계정을 대신 관리해주는 것으로 오해하시고, 그로 인해 불편함을 느끼시는 글들을 종종 남기시기도 한다. 저 역시 'mom'이라는 이름을 바꾸고 싶었지만, 팔로워 수가 많아서인지 그것마저 쉽지 않아 몇 년째 고민 중이다. 혹시 인스타그램 지원팀은 어디에서 찾아야 하는지 아시는 분이 계시면 알려달라"고 덧붙였다.
앞서 온라인 상에서는 남다름이 23세 성인의 나이임에도 불구하고 그의 모친이 SNS 계정을 운영하고 있다는 사실이 다시금 조명되며 갑론을박이 이어진 바 있다.