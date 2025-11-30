쯔양, 매니저 "연예대상 후보되면 4~5시간 녹화→공복 유지해야" 조언에 '동공지진'(전참시)[SC리뷰]

[스포츠조선 고재완 기자] '먹방계 완판의 아이콘' 쯔양의 급이 다른 김장에 도전했다.

지난 29일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전, 이하 '전참시') 374회에서는 쯔양의 차원이 다른 첫 김장 데이, 그리고 비트박서 윙과 히스의 뚝심이 만든 'Grand Beatbox Battle 2025 (그랜드 비트박스 배틀, 이하 GBB25)' 출전기가 공개됐다.

먼저, 쯔양은 매니저와 함께 김장 재료 시장 쇼핑에 나섰다. 그런데 이동하는 차 안에서 연예대상을 둘러싼 솔직한 속마음이 드러나 눈길을 끌었다. 매니저가 먼저 "너 연예대상 후보에 오르면 어때?"라는 의중을 떠보자, 쯔양이 그럴 리 없다며 얼굴을 붉히다가도, "뭐 입고 가야 돼?"라며 은근히 기대를 내비친 것. 그런데 스튜디오 참견인들의 한 마디가 분위기를 뒤바꿨다. "연예대상은 4~5시간 풀로 하기 때문에 공복을 유지해야 하는데 괜찮냐?"는 기습 질문에 쯔양이 동공지진을 일으켜 폭소를 터뜨린 것.

쯔양은 시장에서도 참새가 방앗간 못 지나치듯 단골 라면 가게를 먼저 방문했다. 이곳은 그녀의 유튜브 채널에서 조회수 1위, 2,540만 뷰라는 대기록을 세운 전설의 맛집. 쯔양은 순한 라면, 매운 라면, 짜장 라면, 비빔 라면 등 종류를 가리지 않는 '라면 카세'와 음료를 흡입, 총 5,040kcal를 순식간에 해치웠다. 여기에 오수빈 역시 먹방 크리에이터의 매니저다운 현란한 스킬을 선보이며, 두 사람은 김장 먹방을 앞두고 예열을 마쳤다.

본격 김장에 돌입한 쯔양이 준비한 양은 보통 4인 가족의 1년 치 양에 해당하는 배추 20포기. 그럼에도 "너무 적지 않나? 김치찌개 해먹으면 순식간이야"고 걱정하는 놀라운(?) 스케일을 드러냈다. 이번에 쯔양이 도전한 김장은 '먹교수' 이영자의 비늘김치. 그 레시피에 자신만의 킥인 황석어젓을 더해, '청출어람' 쯔양표 김치를 완성했다. 그리고는 고깃집 화로 테이블과 초대형 밥솥 등 장비를 총동원, 20인분에 이르는 수육 6kg, 굴 2kg, 초대형 통조림 햄 구이 1.8kg, 대왕 군고구마 4개에 라면 4개까지, '쯔양네 김치 한 상'을 순삭했다. 명불허전 먹방 클래스로 2025 방송연예대상 신인상 후보 등극을 기대케 하는 순간이었다.

대한민국 대표 비트박서 윙과 히스의 도전기는 비장함 그 자체였다. 'GBB25'는 비트박스계의 올림픽이라 불리는, 전 세계 비트박서들의 꿈의 무대. 이들은 처음으로 태극마크와 후원사 로고까지 장착한 단복을 입고 출국, 이전과는 달라진 위상을 드러냈다. 윙은 솔로 배틀 8강에서 덴(DEN)을 상대로 4:1로 가뿐하게 승리하며 기분 좋은 출발을 알렸다. 그런데 윙에게 예상치 못한 위기가 닥쳤다. 목 컨디션 난조로 자신의 필살기이자, 지난 3년간 GBB를 위해 준비한 바이브 스킬이 제대로 나오지 않은 것. 하지만 윙은 가습 마스크와 레몬주스 등 루틴템을 총동원해 투혼을 발휘했다.

그 결과, 윙 고유의 스네어와 필살기 '도파민'을 터트리며 심사위원 기립과 5:0 만장일치 압승으로 결승에 안착했다. 히스(Hiss)와 함께한 태그팀 배틀 준결승에서도 상대 미코(MiCo) 팀의 과격한 바디 터치 도발에도 흔들리지 않고, 비트박스 파이터 모드로 돌변 5:0 승리를 따냈다. 이어진 결승에서는 강력한 우승 후보 '맥스킬(MaxSkill)' 팀을 상대로 서로 한 음씩 주고받으며 배음을 쌓아 올리는 고난도 스킬을 선보여 현장의 뜨거운 환호를 이끌어냈으나, 아쉽게 패배했다. 마지막 솔로 파이널 무대에서도 윙은 강력한 라이벌로 꼽은 팩맥스(PACMax)와 맞붙어 한 치의 양보 없는 접전을 펼쳤으나, 3:2라는 근소한 차이로 석패했다.

솔로와 태그팀 배틀, 두 부문 모두 세계 2위(준우승)라는 쾌거를 이뤘지만, 윙은 "감사합니다. 여기 와주신 한국 팬분들 잘하고 온다고 했는데 이렇게 또"라고 말끝을 흐리며 아쉬운 눈물을 쏟아냈다. 매니저 역시 "이 친구들이 10년을 단순히 자기 성공만을 위해서 한 게 아니에요. 저희가 많이 포기했어요. 이 친구들은 행사를 한 번 더 하고 광고를 한번 더 찍는 게 이득인데, 윙 같은 경우에는 정규 앨범 발매를 내년으로 미루고, 히스도 정말 오래 준비한 프로젝트들을 다 내려놓고 진짜로 이 문화가 사랑받길 원하는 애들이에요. 대한민국은 이제 비트박스 강국!"이라며 눈물을 훔쳤다. 개인의 성공보다, 대한민국 비트박스의 성장을 위해 달려온 이들의 진심과 열정은 승패를 넘어 묵직한 감동의 물결을 일으켰다.

다음 주 방송에서는 김나영과의 결혼으로 인생 제2막을 연 '만능 아티스트' 마이큐와 25kg 감량에 성공한 풍자의 일상이 공개된다. 신우, 이준 두 아이의 아빠가 된 마이큐는 아이들을 다정하게 깨우는가 하면 문워크를 전수하는 등 '미술계의 션'다운 스윗함을 뽐내고, 2022년부터 적어온 육아일기까지 공개하며 '슈퍼 대디'의 진면목을 보여준다. 이어 풍자는 절친 랄랄과 함께 위풍당당 옷 쇼핑에 나서지만, 옷들에게 상해(?)를 입히는 뜻밖의 핏에 좌절하며 웃음을 자아낸다. 결국 다시 다이어트를 다짐했지만, 또다시 먹방을 펼치는 모습과 거침없는 입담이 예고돼 기대를 모은다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

