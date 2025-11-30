'47세 재혼' 은지원, 정관 수술했는데..."2세 출산 보인다" 점사에 깜짝

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 은지원이 정관수술 사실을 공개한 데 이어, 무속인이 전한 "2세가 보인다"는 말에 당황한 반응을 보였다.

29일 방송된 KBS2TV 살림하는 남자들 시즌2에서는 은지원이 지상렬과 만나 결혼과 육아, 재혼 생활에 대해 솔직하게 털어놓는 모습이 그려졌다.

은지원의 요리 솜씨를 칭찬하던 박서진은 "형수님 요리를 잘하신다던데 엄마 손맛이라더라"고 묻자, 은지원은 "잔치국수랑 나박김치를 굉장히 잘한다. 잔치국수는 특히 내가 좋아하는데, 엄마랑 똑같은 맛이 난다"며 자랑을 감추지 못했다.

결혼 조언을 요청한 지상렬에게 은지원은 "제 조언은 충격적일 수 있다"며 "결혼은 두 번이 나은 것 같다. 처음엔 뭣도 모르고 했다"고 말했다.

그러자 이요원은 "선배님은 두 번 하면 안 된다"고 웃었고, 은지원은 "두 번째는 장례식이다. 두 번 할 수가 없다"며 '은지원식 농담'을 날렸다.

지상렬은 "그냥 두부 좀 먹어라"며 장례식을 연상시키는 동작을 취해 스튜디오를 폭소케 했다.

은지원은 결혼 후 삶이 달라졌다고도 말했다. 그는 "결혼하고 편해졌다. 와이프가 살림을 너무 잘한다. 매일 호텔에서 사는 느낌"이라고 털어놨다.

지상렬이 "살림을 같이 해야지"라고 하자, 은지원은 "내가 하려고 하면 아내가 자기 일이니까 못하게 한다"며 "내가 아는 건 양말 위치뿐이다"고 말해 웃음을 자아냈다.


이날 방송에서는 은지원이 최근 빠졌다는 캠핑 이야기도 공개됐다. 그는 "아내와 캠핑을 간다. 캠핑카를 기다리는 중이다. 나중에 살림남 식구들과도 가고 싶다"고 말하며 행복한 신혼의 분위기를 전했다.

하이라이트는 무속인과의 만남이었다. 무속인은 은지원에게 "자기만의 슬픔이 있다. 20대 때와는 완전히 다른 사람이다. 내면의 변화가 있었다"고 말했다.

이어 "이분 아이가 보인다. 2~3년 안에 아이가 생길 것 같다"고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 은지원은 폭소하며 "풀렸나"라고 받아쳤다.

앞서 그는 "저는 끝났어요. 묶었어요"라며 정관수술을 했다고 폭탄 고백한 바 있어 더욱 화제를 모았다.

한편 은지원은 지난달 9세 연하 스타일리스트와 재혼했다. 오랜 시간 알고 지내던 두 사람은 연인으로 발전해 결혼에 골인했다.

