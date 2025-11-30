[인터뷰①]베리베리 "2년 7개월 공백, 잃어버린 것? 팬들 못 만난 것"

최종수정 2025-12-01 08:00

[인터뷰①]베리베리 "2년 7개월 공백, 잃어버린 것? 팬들 못 만난 것…
베리베리 멤버 연호, 용승, 강민, 계현, 동헌(왼쪽부터). 사진 제공=젤리피쉬엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 베리베리(VERIVERY)가 2년 7개월 만에 공백을 깨고 돌아왔다.

베리베리는 최근 서울 강남 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "팬들 못 만난 것이 가장 잃어버린 것"이라고 했다.

베리베리는 12월 1일 네 번째 싱글 '로스트 앤 파운드'를 발표한다. 이는 2023년 5월 발매한 미니 7집 '리미널리티 - 에피소드.드림' 이후 2년 7개월 만의 신보다.

계현은 "공백을 깨고 컴백을 하게 됐는데, 팬분들에게 기다려주셔서 감사하다고 말씀 드리고 싶다. 모여서 앨범을 내고 활동하게 돼서 무척이나 기쁘게 생각한다"고 했고, 강민은 "이번 앨범 활동은 긴 공백기를 거치고 서로 노력을 해서 만든 앨범이다. 준비하는 과정에서도 설레였다고 떨리는 마음을 드러냈다.

동헌은 군백기 첫 컴백에 대해 "군백기 후 첫 컴백. 2년 반 공백기도 있었지만, 저에겐 군복무 이후 첫 컴백이라 내가 엔터신에 잘 적응하고 헤쳐나갈 수 있을까, 춤이나 이런 걸 많이 멈춰있던 시기가 있어서 '보이즈2플래닛'을 통해 감각을 회복하고, 어린 친구들이나 연습생 친구들이나, 멤버들 열심히 하는 거 보고 많이 회복한 것 같다"고 말했다.

그러자 강민은 "그래도 동헌이 형이 잘 적응하고 있는 것 같다. 항상 잘해야 한다는 부담감이 있는 형이라 힘들어하던 형인데, 저희도 멤버들끼리 믿음이 있기 때문에 잘 헤쳐나갈 것 같다"고 거들었다.

계현 역시 "휴가 나와서도 춤을 추면서 회복하려고 한 리더 동헌이 형이기 때문에, 그만큼 회복을 잘 하는 것 같다"고 다독였다.

이번 싱글의 주제는 '잃어버린 것을 되찾는 것'이다. 연호는 "새 앨범은 공백기에 잃어버린 것을 되찾는 내용이다. 공백기 때 팬분들을 못 만나고 그랬으니 하늘을 되찾고 이루고자 하는 내용"이라고 설명했다.


이어 "팬분들을 못 만난 것은 제일 큰 잃어버린 것이라 생각한다. 저는 공백 동안 제 자신을 잃어버린 듯한 느낌도 받았다"고 털어놨다.

강민 또한 "욕심이라는 것에 무던해졌던 것 같다. 데뷔 초에는 정상에 가자는 꿈이 있었는데, 연차가 쌓이며 오래 가는 가수가 되자 생각이 바뀌었다가, 다시 그 욕심을 되찾았다"고 고백했다.

타이틀곡 'RED (Beggin')'은 더 포 시즌스(The Four Seasons)의 명곡 '베깅'을 인터폴레이션한 곡으로, 이전 세대와 숏폼 세대를 아우르는 공전의 히트곡을 현대적인 감각으로 재해석했다.

연호는 "리메이크가 아니라 한 부분을 인용한 곡이다. '베깅'이라는 단어가 간절함을 담고 있어 앨범 키워드와 맞는다"고 말했다.

동헌은 "'스텝업' 영화를 보면서 이 곡을 접했을 것"이라며 공감했고, 용승은 "명곡을 다루는 부담감이 있었다. 그래서 심혈을 기울였다"고 했고, 강민은 "원곡의 힘 때문에 계속 따라가려 했고, 녹음을 K팝 보컬 스타일에 초점을 맞춰 조절했다"고 원곡과의 차이를 짚었다.

베리베리만의 색을 묻자 계현은 "저희 목소리라고 생각한다. 소년미 있고, 청춘을 잘 나타낸다"고 답했다.

안무 과정 역시 쉽지 않았다. 동헌은 "릴스나 숏츠 영상을 많이 찾아봤다. 리듬적으로 서사를 풀어갈 고민이 컸다"고 했고, 강민은 "허들이 높았다. 회사가 원하는 스타일과 저희가 원하는 스타일을 종합해 만들었다"고 귀띔했다.

베리베리는 12월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 싱글 '로스트 앤 파운드'를 발표한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

3.

'이다인♥' 이승기, 21개월 딸 최초 공개 "하관은 나, 위는 엄마 닮아"

4.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

5.

'김다예♥' 박수홍 "아내 향한 허위 루머 '경악'…장인은 실명 수술→장모는 공황장애까지"(관종언니)

연예 많이본뉴스
1.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

2.

이은지, 러닝으로 걸그룹 몸매 됐다 "65kg에서 56kg까지 빠져" ('극한84')

3.

'이다인♥' 이승기, 21개월 딸 최초 공개 "하관은 나, 위는 엄마 닮아"

4.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

5.

'김다예♥' 박수홍 "아내 향한 허위 루머 '경악'…장인은 실명 수술→장모는 공황장애까지"(관종언니)

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

5.

'한화 강백호'의 첫 공식 행사…팬들 향한 다짐 "내년 시즌 올 시즌보다 더 좋도록"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.