[인터뷰①]베리베리 "2년 7개월 공백, 잃어버린 것? 팬들 못 만난 것…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 베리베리(VERIVERY)가 2년 7개월 만에 공백을 깨고 돌아왔다.
계현은 "공백을 깨고 컴백을 하게 됐는데, 팬분들에게 기다려주셔서 감사하다고 말씀 드리고 싶다. 모여서 앨범을 내고 활동하게 돼서 무척이나 기쁘게 생각한다"고 했고, 강민은 "이번 앨범 활동은 긴 공백기를 거치고 서로 노력을 해서 만든 앨범이다. 준비하는 과정에서도 설레였다고 떨리는 마음을 드러냈다.
계현 역시 "휴가 나와서도 춤을 추면서 회복하려고 한 리더 동헌이 형이기 때문에, 그만큼 회복을 잘 하는 것 같다"고 다독였다.
이번 싱글의 주제는 '잃어버린 것을 되찾는 것'이다. 연호는 "새 앨범은 공백기에 잃어버린 것을 되찾는 내용이다. 공백기 때 팬분들을 못 만나고 그랬으니 하늘을 되찾고 이루고자 하는 내용"이라고 설명했다.
이어 "팬분들을 못 만난 것은 제일 큰 잃어버린 것이라 생각한다. 저는 공백 동안 제 자신을 잃어버린 듯한 느낌도 받았다"고 털어놨다.
강민 또한 "욕심이라는 것에 무던해졌던 것 같다. 데뷔 초에는 정상에 가자는 꿈이 있었는데, 연차가 쌓이며 오래 가는 가수가 되자 생각이 바뀌었다가, 다시 그 욕심을 되찾았다"고 고백했다.
타이틀곡 'RED (Beggin')'은 더 포 시즌스(The Four Seasons)의 명곡 '베깅'을 인터폴레이션한 곡으로, 이전 세대와 숏폼 세대를 아우르는 공전의 히트곡을 현대적인 감각으로 재해석했다.
연호는 "리메이크가 아니라 한 부분을 인용한 곡이다. '베깅'이라는 단어가 간절함을 담고 있어 앨범 키워드와 맞는다"고 말했다.
동헌은 "'스텝업' 영화를 보면서 이 곡을 접했을 것"이라며 공감했고, 용승은 "명곡을 다루는 부담감이 있었다. 그래서 심혈을 기울였다"고 했고, 강민은 "원곡의 힘 때문에 계속 따라가려 했고, 녹음을 K팝 보컬 스타일에 초점을 맞춰 조절했다"고 원곡과의 차이를 짚었다.
베리베리만의 색을 묻자 계현은 "저희 목소리라고 생각한다. 소년미 있고, 청춘을 잘 나타낸다"고 답했다.
안무 과정 역시 쉽지 않았다. 동헌은 "릴스나 숏츠 영상을 많이 찾아봤다. 리듬적으로 서사를 풀어갈 고민이 컸다"고 했고, 강민은 "허들이 높았다. 회사가 원하는 스타일과 저희가 원하는 스타일을 종합해 만들었다"고 귀띔했다.
베리베리는 12월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 싱글 '로스트 앤 파운드'를 발표한다.
