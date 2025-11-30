[인터뷰③]베리베리 강민 "'보플2' 아쉽게 탈락, 또 나간다면 1등할 …

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 베리베리(VERIVERY) 강민이 '보이즈2플래닛' 파이널까지 오른 여정과 변화에 대해 솔직하게 털어놨다.
무엇보다 강민은 파이널까지 오른 끝에 단 하나의 계단 차이로 데뷔조에서 아쉽게 탈락했다. 강민은 "프로그램을 제안받았을 때 큰 생각을 하진 못했다. 자신감도 많이 떨어져 있었고, 팬분들을 무대에서 만나고 싶다는 생각이 컸다"고 출연 이유를 밝혔다.
최종 데뷔조에 들었을 경우, 원 소속팀 베리베리 활동에 대해서도 고민이 들 것으로 보인다. 강민은 "저만 생각할 수 없고 멤버들도 있고 팬들도 있기에 형들과 사람 대 사람으로 많이 얘기했다. 응원해준 형들에게 고마웠다"며 멤버들에게 고마운 마음을 드러냈다.
파이널에서 단 1계단 차이로 데뷔조 탈락한 강민은 "다시 나가면 1위 하고 싶다"며 웃으며 솔직하게 고백하기도 했다.
프로그램 최종 데뷔조인 알파드라이브원 멤버들과의 관계에 대해선 "지금도 연락 많이 하고 있다. 만나면 너무 반가울 것 같고, 음악방송에서 같이 하면 재밌을 것 같다. 챌린지도 많이 하고 싶다"고 기대를 드러냈다.
베리베리는 12월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 네 번째 싱글 '로스트 앤 파운드'를 발표한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com