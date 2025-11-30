'박명수♥' 한수민, 압구정서 개원→벌써부터 대박 예감…"셀럽 방문 줄이…

'박명수♥' 한수민, 압구정서 개원→벌써부터 대박 예감…"셀럽 방문 줄이어"
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 박명수의 아내이자 의사 한수민이 서울 압구정에 새 병원을 개원하며 화려한 개업식 현장을 공개했다.
최근 여러 연예인과 지인들이 한수민의 병원 개업을 축하하며 SNS를 통해 방문 인증샷을 올리고 있다.
한수민은 최근 서울 강남구 압구정동에서 자신의 이름을 건 가정의학과 의원 개업식을 열었다. 개업식 현장은 고급 케이터링, 케이크, 마카롱 등 디저트로 꾸며졌으며, 각계 지인과 셀럽들의 축하 행렬이 이어졌다.
지인들은 "이렇게 아름다우실 일이냐"며 한수민의 미모와 품격 있는 행사 분위기를 칭찬했다.
방송인 겸 사업가 김준희도 한수민 원장의 병원을 찾아 근황을 전했다. 그는 자신의 SNS에 "우왕 멋지다 한수민 원장님! 병원 너무 좋고 일단 원장님이 우리들 마음을 ?n 알아서 착착ㅎㅎ"이라며 감탄했다.
이어 '팔 근육 만들어주는 레이저 시술'을 받는 장면을 공개하며 "운동 3시간 한 느낌, 대박"이라고 만족감을 드러냈다.
사진 속 한수민은 의사 가운을 입고 직접 시술을 진행하는 모습이다. 한수민은 병원 개원 후에도 SNS를 통해 다양한 축하 선물 인증샷을 올리고 있다.그는 "감사합니다. 근데 누가 보내셨는지 이름이 없어요"라며 고마움을 전했으며, 다음날엔 "서프라이즈 방문, 트리 너무 예뻐요 감사합니다"라며 지인들의 깜짝 선물에 기쁨을 표했다.
오픈 직후부터 고객들의 예약이 이어지고 있으며, 다이어트 및 체형 관리 프로그램을 주로 진행하는 것으로 알려졌다.
한편 한수민은 2008년 박명수와 결혼해 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
