기안84, 김채연과 '급' 중매 상황극…"술 안먹고 재산 좀 모았다, 서…

기안84, 김채연과 '급' 중매 상황극…"술 안먹고 재산 좀 모았다, 서울에 건물도 있어" 결정사 '만점'급 스펙 자랑(인생84)
[스포츠조선 고재완 기자] 기안84가 그룹 트리플에스 김채연과 함께 경남 합천 투어를 즐기며 눈길을 끌었다.
기안84와 김채연은 지난 달 30일 공개된 기안84의 유튜브 채널 '인생84'의 '돌아온 트리플에스 김채연'이라는 제목의 영상에 등장해 감기, 건강검진, 연기 활동 등 다양한 주제로 소탈한 일상을 공유했다.
영상에서 김채연은 "어릴 때 몸이 약했는데 지금은 건강을 잘 챙기고 있다"면서도 기안84와 함께 경남 합천의 한 한의원에 들어서자 "요즘 감기가 자주 걸린다. 혹시 건강검진에서 새로운 병이 나올까 걱정된다"며 긴장된 모습을 보였다.
기안 84와 김채연은 거리를 걷던 중 옛날 다방에 들어섰다. "중매 단골장소"라는 소개를 듣고 김채연은 기안84에게 "중매 해보셨냐"고 물었다. 기안84는 당황하며 "내가 그렇게 옛날 사람 아니다"라고 웃었다.
김채연 역시 "소개팅을 해본적 없다"고 말했지만 기안84는 "왜 자꾸 이렇게 중매자리 같냐"고 어색해하다가 중매 상황극을 시작했다. 기안84는 장난스레 "술도 안먹고 재산은 좀 모았다. 서울에 건물도 하나 있다. 그런데 나이가 많다"고 자신을 소개했고 김채연은 "나이는 중요하지 않다. 난 내년에 스물셋이 된다"고 맞받아쳐 웃음을 샀다.
이어 "아역 배우 출신이다"라고 말한 김채연은 과거 출연작 영화 '우리들' '스플릿''구세주 리턴즈'에 대해서도 언급했다. 그는 "'구세주' 리턴즈에선 최성국의 딸 역할이었다. 짧은 분량이었지만, 촬영 현장에서 많은 걸 배웠던 기억이 남는다"며 "기회가 된다면 연기도 다시 해보고 싶다"고 전했다.
이들은 합천 영상테마파크를 찾아 촬영 세트를 둘러보며 "영화 속 장면이 바로 여기서 만들어졌다는 게 신기하다"고 즐기기도 했다. 특히 청와대 세트장에서 서로 상황극을 선보여 웃음을 사기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
