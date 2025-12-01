'돌싱' 22기 현숙♥16기 광수, 재결합했다..결혼 논의까지 "서로 사…

'돌싱' 22기 현숙♥16기 광수, 재결합했다..결혼 논의까지 "서로 사랑 확인"

기사입력 2025-12-01 05:55


[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 22기 현숙과 16기 광수가 재결합 했다.

지난달 30일, 22기 현숙과 16기 광수는 라이브 방송을 했다. 최근 결별 소식을 전했던 두 사람은 다시 손을 꼭 잡고 등장해 많은 팬들의 응원을 받았다.

22기 현숙과 16기 광수는 "저희 다시 만나고 있다. 결별 소식에 걱정하셨던 분들도 계실텐데, 재회했다고 정식으로 말씀드리려고 라방을 켰다. 응원해주시는 분들 정말 감사드린다"고 밝혔다.

16기 광수는 "다시 연락을 주고받으며 서로 서운했던 점을 풀고, 잘못한 부분에 대해서는 사과했다. 이번에 한번 헤어지고 나서 서로를 얼마나 더 사랑했는지를 알게 됐다. 사이도 더 좋아졌다"며 "앞으로 제가 더 잘 할거다. 원래 노력 많이 하는데, 연인들이 다툴 때도 있지 않느냐. 제가 부족했다고 생각한다. 이번을 계기로 둘 다 느낀바가 많다"고 털어놨다. 22기 현숙은 "오빠가 더 잘해주고 있다"고 전했다.


특히 16기 광수는 결혼 계획에 대해 묻는 질문에 "사실 처음부터 (결혼을)염두에 두고 있긴 했다. 그런데 이번에 재회하면서 더 진지하게 결혼에 대해 얘기를 나누고 있다"고 답해 눈길을 끌었다.

한 네티즌은 22기 현숙에게 '임신 하신 거 아니죠?'라고 질문하기도 했다. 이에 22기 현숙은 "저 임신 안했다"라고 단호하게 부인했다.

한편, 22기 현숙과 16기 광수는 각각 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 화제를 모았다. 두 사람은 지난 7월 "좋은 관계로 진지하게 만나고 있다"고 열애 사실을 밝혀 응원을 받았다. 그러나 최근 "서로 완전히 각자의 길로 가게 됐다"고 결별 소식을 전해 안타까움을 자아내 바 있다.

