이승기, ♥이다인과 육아로 안 싸우는 비결 "욕실도 온 가족 출동"
[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 이승기가 남다른 육아 비결을 전했다.
30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김희철을 뛰어넘는 자기애 끝판왕 배우 장근석의 은밀한 사생활이 공개됐다.
이날 평소 장근석과 절친한 사이인 가수 이홍기와 이승기가 장근석의 '시크릿 아지트'에 방문했다.
특히 셋 중 유일한 유부남인 이승기는 어디서도 공개한 적 없는 육아 스토리를 털어놔 이목을 집중시켰다.
이승기는 "딸이 이제 21개월 됐다. 너무 귀엽다. 이제 어린이집 가기 시작했다. 오늘도 등하원 했다. 와이프랑 같이 등하원 하는데 그게 너무 행복하다"라며 "당연히 (육아는)힘들다. 그 순간을 제외하고 힘든 게 더 많다. 근데 행복의 임팩트가 비교 불가로 세다"고 딸을 향한 애정을 드러냈다.
이에 장근석은 "결혼도 아직 못했다"며 한숨을 쉬었고, 이승기는 "나는 결혼 100% 추천한다"고 긍정적으로 말했다. 그러자 장근석은 "난 옛날부터 빨리 결혼하고 싶어하긴 했다"고 털어놨다.
쉴때 가족들과 하루 일과를 물어보자 이승기는 "아이가 8시면 깬다. 나나 아내가 일어나면 바로 아기 방에 간다. 기저귀 갈아주고 얼굴 닦이고 아침 밥 준다. 9시쯤에 어린이집 등원 시킨다"면서 특히 "육아는 다 같이 하는 거다. 우리는 욕실에 다 같이 들어가서 아기를 씻긴다. 하는 일을 가르기 시작하면 싸운다"고 육아에 대한 소신을 드러냈다.
이승기는 "누구를 더 닮았느냐"는 질문에는 "초반에는 완전 나를 닮았는데 얼굴이 계속 바뀌더라. 일주일에 한번씩 바뀌더라. 하관은 나를 닮고 그 위로는 엄마를 닮았다"고 밝혔다.
특히 이승기는 본인의 노래에 맞춰 춤추는 딸의 영상을 최초 공개, 딸바보 면모를 드러냈다.
이승기는 "원래 나는 신곡 나오기 전에 반응을 본다. 그런데 내 딸이 신곡에 반응을 하더라. 딸이 요새 동요도 듣는데, 내 노래를 듣고는 엉덩이 춤을 추더라. 한 10번을 들었다. 이 맛에 행복하게 재밌게 살고 있다"면서 딸이 춤 춘 영상을 공개했다. 이승기의 딸은 아빠의 노래에 맞춰 엉덩이 춤을 신나게 춰 랜선 이모, 삼촌들의 미소를 자아냈다.
한편, 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸이자 배우 이다인과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다.
