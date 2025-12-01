이승기, ♥이다인과 결혼 100% 만족 "21개월 딸 같이 등하원시킬 때 행복" ('미우새')

기사입력 2025-12-01 08:04


[스포츠조선 조윤선 기자] 이승기가 '미우새'들에게 결혼을 강력 추천했다.

시청률 조사 회사 닐슨코리아에 따르면, 지난 30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'의 수도권 가구 시청률 8.6%로 주간 예능 전체 1위를 기록했다. 2049 시청률은 2%로 일요 예능 전체 1위를 차지했고(SBS '런닝맨'과 동률), 분당 최고 시청률은 10.1%까지 치솟았다.

이날 방송에는 배우 장근석의 자기애 가득한 '시크릿 아지트'에서 절친 이홍기와 이승기가 방문하는 모습이 그려졌다. 이승기는 "아기는 잘 크냐"라는 질문에 21개월 된 딸과의 근황을 전하며 "와이프랑 같이 등하원 시키는데 그게 너무 행복하다"고 밝혔다. 이어 "당연히 힘들지. 그 순간을 제외하고 힘든 게 더 많다. 근데 행복의 임팩트가 비교 불가로 센 거다"고 덧붙였다.

이날 이승기는 결혼에 대해 "100프로 추천한다"고 밝혔다. 이에 이홍기가 "근석이 형도 결혼하고 싶어 하잖아"라고 하자 장근석은 "옛날부터 빨리 결혼하고, 빨리 아이도 갖고 싶다는 생각을 갖고 있었다"고 답했다. 그는 "솔로 라이프로 즐길 수 있는 건 다 즐겨봤는데 이제는 그것만이 아닌 누군가와 함께하는 삶(을 살고 싶다)"라면서 "나 닮은 아들이 나오면 나의 자기애가 그 애한테 갈 것 같기도 하고"라며 이유를 설명했다. 이후에도 장근석은 본인의 노래에 맞춰 춤추는 딸의 영상을 공개하는 등 딸바보 면모를 드러내는 이승기의 모습을 보며 부러움을 한껏 내비쳤다.


한혜진, 정영주, 조현아는 한혜진의 홍천 별장에서 '제1회 미우새 딸 모임'을 가졌다. 세 사람은 파티룩으로 차려입고 포토타임을 가지는가 하면 음식을 나눠 먹으며 새로운 케미를 선보였다. 세 사람은 모두 '무당 팔자'라는 말을 들어본 적이 있다는 공통점에 대해 이야기했다. 특히 정영주는 "말하는 대로 된 적이 있다"며 남다른 촉으로 친구의 부동산 사기 피해를 예측했던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

이후 정영주의 초대로 탁재훈이 합류했다. 정영주는 전남편이 탁재훈을 닮았다며 "그 사람 별명이 '탁재훈'이었다"고 해 모두를 놀라게 했다. 탁재훈은 "그 말 듣고 나도 모르게 여보라고 할 뻔했다"라고 너스레를 떨었다.

정영주는 20대 시절 처음 본 남자와 키스를 나눴던 일화도 공개했다. 정영주는 "술을 마시고 있는데 계속 시선이 느껴지더라"라면서 "부딪힌 순간 누가 먼저랄 것도 없이"라며 화장실 가는 길에 마주친 상황에서 영화 같은 키스를 나눴다고 밝혔다. 이에 한혜진은 "나 헛살았네"라고 해 웃음을 자아냈다.

윤시윤은 절친한 배우 오민석과 함께 등산에 나서는 모습이 그려졌다. 현실적이고 논리적인 윤시윤과 달리 수맥부터 풍수지리, 손금, 관상에도 관심이 있는 오민석의 상반된 성향이 웃음을 안겼다. 이날 윤시윤은 "아기 보면 결혼하고 싶다. 요즘 애를 보면 약간 울컥한다"고 털어놨다. 이에 "너 그거 갱년기다"라며 윤시윤을 놀린 오민석은 이내 손금을 봐줬다. 손금으로 김종국의 결혼을 예언했던 오민석은 "종국이 형이랑 비슷하다. 진한 인연이 있다. 80세까지 산다고 치면 40세에 결혼. 곧 임박했다는 것"이라면서 "이제부터 너한테 다가오는 여자들을 잘 봐라"라고 조언했다.

