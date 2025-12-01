[SC리뷰]‘이다인♥’ 이승기, 딸 사진 공개+결혼 100% 추천 “등하…

[SC리뷰]‘이다인♥’ 이승기, 딸 사진 공개+결혼 100% 추천 “등하원 같이 하는 게 행복”
[스포츠조선 조민정 기자] 이승기가 절친 장근석을 위해 '캐비어 선물'을 들고 나타나며 스튜디오를 술렁이게 했다.
지난달 30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 장근석의 숨겨둔 사생활과 함께 두 사람의 티키타카가 이어지며 웃음을 자아냈다.
이날 이승기는 장근석의 작업실 한가운데 걸린 '초근접 얼굴 사진'을 보자마자 "이건 제일 극단적으로 타이트한 사진 아니냐"며 "자기애가 대단하다"고 장난스러운 저격을 날렸다. 장근석은 머쓱한 듯 웃으며 받아쳤고, 두 사람의 케미는 여전했다.
이어 이승기는 장근석을 위해 챙겨온 선물을 공개했는데, 그 정체는 바로 고급 식재료 캐비어. 이승기는 "원래 와이프랑 먹으려고 산 건데 몰래 갖고 나온 거다"고 너스레를 떨며 남다른 우정을 자랑했다. 장근석은 놀란 표정으로 "이걸 왜 가져왔냐"며 연신 고마움을 표시했다.
이승기는 결혼과 육아에 대한 만족도도 숨기지 않았다. 그는 "아이 등하원도 아내랑 같이 한다. 그게 너무 행복하다"고 밝히며 "힘든 순간 당연히 있지만 행복의 임팩트가 비교 불가"라고 강조했다.
그러나 이승기의 열렬한 '결혼 추천'에 장근석은 "저번 주랑 말이 다르다?"며 장난을 쳐 웃음을 유발했고, 이승기는 "이런 걸로 장난치면 큰일 난다"고 받아치며 분위기를 끌어올렸다.
방송 말미, 이승기는 딸의 깜찍한 영상을 직접 공개했다. 아빠의 신곡에 맞춰 엉덩이를 흔들며 리듬을 타는 귀여운 모습에 장근석과 이홍기 모두 감탄을 금치 못했다. '아빠 미소'를 숨기지 못하는 이승기의 모습은 시청자들까지 흐뭇하게 만들었다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.