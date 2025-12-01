[SC리뷰] ‘김부장 이야기’ 자체 최고 8.1% 돌파… 류승룡·명세빈·차강윤, 마지막까지 울렸다

기사입력 2025-12-01 08:20


[SC리뷰] '김부장 이야기' 자체 최고 8.1% 돌파… 류승룡·명세빈·차강윤, 마지막까지 울렸다

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'가 마지막까지 뭉클한 여운을 남겼다. 류승룡, 명세빈, 차강윤이 가족이라는 이름 아래 진짜 행복을 찾아가는 결말로 시청자들의 마음을 깊게 울렸다.

30일 방송된 최종회는 수도권 8.1%, 전국 7.6%(닐슨코리아 유료가구 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신, '유종의 미'를 거뒀다.

마지막 회에서 김낙수(류승룡)는 ACT 임원 차량 세차업체 선정을 계기로 입사 동기 허태환(이서환)과 손을 잡고 새로운 도전에 뛰어들었다. 더 이상 자존심 싸움에도 흔들리지 않고, 상무 백정태(유승목)가 건넨 선물에도 담담하게 반응하는 모습은 '진짜 나'를 회복한 중년의 여유를 보여줬다.

가족을 향한 태도도 달라졌다. 공인중개사 개업을 고민하는 아내 박하진(명세빈)에게는 진심을 담아 용기를 북돋웠고 미래를 찾지 못해 방황하는 아들 김수겸(차강윤)에게는 "좋아하는 일을 해보라"는 현실적인 조언을 건넸다. 서로를 지탱하며 위기를 이겨낸 이 가족의 변화는 시청자들에게 깊은 공감을 자극했다.

ACT 직원들의 엔딩 역시 흥미로웠다. 임원 승진에서 탈락한 도진우(이신기)는 다시 백상무와 손을 맞잡으며 새 출발을 예고했고, 그간 업무에서 밀려났던 송익현(신동원), 정성구(정순원), 권송희(하서윤)도 영업팀의 당당한 일원으로 인정받았다. 특히 대리로 승진한 권사원이 대학생 멘토링에서 김수겸과 재회하는 장면은 뜻밖의 훈훈함을 더했다.

마지막 회가 유독 뜨거웠던 이유는 인물들이 겪는 시행착오가 곧 오늘을 살아가는 시청자들의 고민과 맞닿아 있기 때문이다. 가장 흔들린 순간에도 자신을 지키려 애쓴 김낙수, 생계를 위해 주저 없이 도전을 선택한 박하진, 꿈 대신 현실만 바라보던 수겸이 용기를 찾기까지. 이들의 여정은 지극히 현실적이지만 그래서 더 크게 위로를 건넸다.

특히 김낙수가 과거의 자신의 의숱한 위기에도 가정을 지키기 위해 달려온 '옛 김낙수' 를 떠올리며 미소 짓는 장면은 시청자들의 눈물샘을 자극한 최고 명장면으로 꼽힌다.

배우들의 열연도 작품 완성도를 끌어올렸다. 깊은 내면을 섬세하게 표현한 류승룡, 현실 아내의 민낯을 고스란히 담아낸 명세빈, 청춘의 불안과 성장을 담아낸 차강윤까지 캐릭터에 착붙한 연기는 극에 강한 흡인력을 불어넣었다.


여기에 인물 감정의 파동을 섬세하게 그려낸 조현탁 감독의 연출, 정재형 음악감독의 음악까지 더해지며 작품은 2025년 웰메이드 드라마로 단단히 자리매김했다.

가정과 회사 사이에서 버티지만 흔들리는 모든 '김 부장들'을 향한 응원 메시지를 담은 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'. 마지막까지 "정말 소중한 건 무엇인가"라는 질문을 남기며 진한 잔향을 남겼다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
