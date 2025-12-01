[SC리뷰] 김세진·신진식·김요한 제대로 붙었다… ‘스파이크 워’ 19인 드래프트 시청률 1.6% 기록

[스포츠조선 조민정 기자] '스파이크 워'가 마침내 대한민국 최초 연예인 배구단 창단을 위한 시동을 걸었다. 첫 방송부터 긴장감과 웃음, 성장 서사가 폭발하며 시청자들의 눈을 사로잡았다.

지난 11월 30일 첫 공개된 MBN 스포츠 예능 '스파이크 워'는 18×9m 코트 위에서 스타들이 펼치는 '배구 전쟁'을 담았다. 대한민국 배구 전성기를 이끌었던 레전드 김세진·신진식·김요한이 전면에 나서고, 배구에 진심인 연예인 선수들이 총출동하며 첫 회부터 진짜 'K-배구' 예능의 탄생을 알렸다.

첫 방송의 하이라이트는 단연 '11년 선후배' 신진식?김요한의 감독 대결. 한때 코트 위에서 같은 팀으로 뛴 두 사람은 '스파이크 워' 감독으로 다시 만났고, 시작부터 살벌한 신경전을 펼치며 긴장감을 고조시켰다. 경쟁이지만 결국 'K-배구'를 널리 알리겠다는 목표 하나는 확고했다.

이날 김세진·신진식·김요한은 무려 80여 명의 지원자 중 가능성이 보이는 19명의 스타를 추려 드래프트를 진행했다.

라인업은 그야말로 화려했다. 국대 출신 우지원·이대형·이용대·김준호·윤성빈, 피지컬 괴물 김민경·성훈·달샤벳 수빈·오스틴강, 배구 경험자 송민준·카니·카엘, 배구선수 출신 이유안·시은미, 그리고 새내기 데니안·나르샤·송진우·신성·안성훈까지 텐션은 이미 경기 수준이었다.

테스트는 민첩성·코어힘·점프력 등 기본기 확인부터 시작됐다. "필요 없다 싶으면 안 뽑는다"는 신진식의 경고처럼 분위기는 팽팽했다. 특히 배구 레전드 3인방이 직접 코트에 들어가 오랜만에 강스파이크를 폭발시키자 연예인 선수단은 웃음기 싹 빼고 이를 받아내며 의외의 집중력을 보여 놀라움을 안겼다.

김세진은 "6년 만에 공 잡았다. 손이 떨린다"며 웃었고 김요한은 "이 친구들, 공을 무서워하지 않네. 희망 있다"라며 만족감을 드러냈다.

강렬한 장면도 이어졌다. 김민경은 '인간 레그프레스' 테스트에서 7명 총 545kg을 다리로 밀어내며 하체 괴물 포스를 입증했고, 김요한은 "배구계에 필요한 인재"라며 입을 다물지 못했다.


윤성빈은 코어 대결에서 안성훈에게 '굴욕'을 선사했고 안성훈은 김민경에게도 연이어 패배하며 멘붕에 빠져 폭소를 자아냈다. 성훈은 해외 일정 중에도 현지인들과 배구를 할 정도로 열정을 드러내 '숨겨진 에이스 후보'로 급부상했다.

이날 방송은 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 1.6%(전국 유료방송)를 기록했다. 방송 직후 예능 커뮤니티와 SNS는 "드래프트만으로도 미쳤다", "배구 예능의 새 장을 여는 느낌", "두 감독의 신경전 보고 소름" 등의 반응으로 불이 붙었다.

앞으로 남은 건 단 한 가지. 최종 원팀이 돼 K-배구 명예홍보단, 이름이 새겨진 배구 좌석, 한일대항전 출전권까지 거머쥘 선수는 누가 될까. '스파이크 워'는 매주 일요일 오후 9시 30분 방송된다.
