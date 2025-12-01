[공식] '새해' 권상우, 문채원 손 잡고 다시 돌아온다..'히트맨' 아…

[스포츠조선 조지영 기자] 코미디 영화 '하트맨'(최원섭 감독, 무비락·라이크엠컴퍼니 제작)이 오는 2026년 1월 14일 개봉한다.
먼저 공개된 승민(권상우) 티저 포스터는 입가에 미소를 머금었지만, 눈가엔 눈물이 맺힌 '웃픈' 표정으로 시선을 사로잡는다. 하트 프레임 선글라스를 살짝 내린 렌즈 속 첫사랑 보나(문채원)가 비쳐 승민의 복잡한 감정과 설렘을 동시에 담아내며 '하트맨'에서 보여줄 그의 매력을 궁금하게 만든다.
함께 공개된 문채원의 보나 티저 포스터는 부드럽고 따뜻한 미소로 레전드 첫사랑의 분위기를 완성한다. 은은하게 드리운 하트 형태의 프레임은 승민의 시선에서 바라본 첫사랑의 존재감을 상징적으로 표현해 보나가 선보일 매력도 기대하게 만든다. 특히 두 포스터 모두 '사랑이 왜 지금 돌아오는 거야?'라는 문구가 더해진 가운데 뜻밖의 순간 다시 마주하게 된 두 사람의 이야기에 대한 관심도 높인다.
'하트맨'은 코미디 장르의 히트맨들인 권상우와 최원섭 감독이 다시 만난 작품이다. 여기에 믿고 보는 코믹 케미스트리를 보여줄 문채원, 매 작품마다 강력한 존재감을 보여온 박지환, 표지훈이 합류해 높은 흥행 타율을 자랑하는 코믹 사단의 완전체를 구축했다.
'하트맨'은 돌아온 남자가 다시 만난 첫사랑을 놓치지 않기 위해 고군분투하지만, 그녀에게 절대 말할 수 없는 비밀이 생기며 벌어지는 코미디를 그린 작품이다. 권상우, 문채원, 김서헌, 박지환, 표지훈 등이 출연했고 '히트맨' 시리즈의 최원섭 감독이 메가폰을 잡았다. 2026년 1월 14일 개봉한다.