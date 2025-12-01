김숙, '가상 남편' 윤정수 떠나보냈다…"결혼식 사회 보고 왔다" [SC…

김숙, '가상 남편' 윤정수 떠나보냈다…"결혼식 사회 보고 왔다" [SCin스타]

기사입력 2025-12-01 10:50


사진 출처=김숙 개인 계정

사진 출처=김숙 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] 방송인 김숙이 '가상 남편' 윤정수의 결혼을 축하했다.

김숙은 30일 자신의 개인 계정에 "오늘 드디어 윤정수 오빠 결혼식. 남창희와 같이 사회 보고 왔다"며 "너무너무 축하한다"고 축하 메시지를 남겼다.

윤정수는 이날 서울 강남구 한 호텔에서 필라테스 강사 원진서(개명 전 원자현)와 결혼식을 올렸다. 김숙과 방송인 남창희가 사회를 맡았으며, 축가는 혼성 그룹 쿨의 이재훈과 남성듀오 캔의 배기성, 가수 이무진이 불러 두 사람의 앞날을 축복했다.

앞서 김숙과 윤정수는 과거 JTBC 예능 프로그램 '님과 함께 시즌2 - 최고의 사랑'에서 가상 부부로 호흡을 맞춰 많은 사랑을 받은 바 있다. 이후 윤정수는 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'를 통해 열애 사실을 알리며 김숙에게 "괜찮다면 결혼식에 와서 꼭 축사를 해줬으면 좋겠다"고 부탁한 바 있다. 이에 김숙은 "윤정수 결혼이 언제인지 모르겠지만, 그날 아플 예정이다. 내 심장이 아플 것"이라고 맞받아쳐 웃음을 자아냈다. 김숙은 바쁜 스케줄 속에서도 윤정수의 결혼식 사회를 맡으며 빛나는 우정을 자랑했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

