이민우, 6세 딸과 ♥이아미 만삭 화보 "우리의 첫 가족사진"
[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 신화의 이민우가 예비 아내와 찍은 만삭화보를 공개했다.
1일 이민우는 "Our Family 첫 가족사진. 우리 가족을 위해 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다~"라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.
공개된 사진 속에는 이민우와 예비 아내 이아미가 다양한 스타일의 만삭 화보를 선보였다. 두 사람은 드레스와 턱시도부터 캐주얼한 청바지까지 다채로운 의상을 소화하며 다정한 모습을 연출했다. 특히 서로를 바라보는 따뜻한 눈빛과 손을 맞잡은 포즈에서 예비 부모의 설렘과 행복감이 느껴지며, 가족의 시작을 기다리는 기대감이 고스란히 전해진다.
또한 두 사람은 6세 딸과 함께한 가족사진도 공개했다. 드레스를 입은 딸이 엄마 이아미의 배에 뽀뽀를 하는 모습은 보는 이들에게 훈훈함을 안기며, 세 식구가 함께 맞이할 새로운 가족의 탄생에 대한 기쁨이 담겨 있다.
이를 본 팬들은 "너무 예쁘다", "네 식구 영원히 행복하라", "축하드린다", "사랑스러운 가족" 등 댓글을 남기며 이민우 가족의 앞날을 축복했다.
한편 이민우는 재일교포 3세인 이아미 씨와 내년 3월 결혼할 예정이다. 예비 신부 이아미 씨는 6세 딸을 키우는 싱글맘으로, 이민우와의 사이에서 임신해 12월 출산을 앞두고 있다.
