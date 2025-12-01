‘김 부장’ 명세빈 “꽃 배우며 연기 고민했는데… ‘닥터 차정숙’ 덕에 다시 불붙었다”

기사입력 2025-12-01 12:15


‘김 부장’ 명세빈 “꽃 배우며 연기 고민했는데… ‘닥터 차정숙’ 덕에 …
사진=코스모엔터테인먼트

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 박하진 역으로 이 시대 아내들의 마음을 대변한 명세빈이 연기 인생의 방향을 완전히 흔들어놓은 '업종 전환 고민기'와 '닥터 차정숙'으로 다시 살아난 연기 열정을 솔직하게 털어놨다.

1일 오전 명세빈은 서울 강남구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 종영 인터뷰에 응했다. 명세빈은 김낙수의 아내 박하진 역을 맡아 열연, 대중들의 관심과 공감을 불러일으키며 화제를 불러일으켰다.

인터뷰엣 명세빈은 "연기를 계속할 수 있을까 고민이 많았다"고 털어놓으며, 40대 이후 찾아온 연기자에 대한 고민과 방향성 혼란을 솔직히 고백했다. 명세빈은 "연기자가 아니면 나는 뭘 할 수 있을까를 정말 깊게 고민했다. 아프리카 봉사활동에서도 '내가 이들에게 무엇을 줄 수 있을까' 생각해 보니 아무것도 없더라. 그나마 연기자라 상황을 전할 수 있다는 것 외에는 달란트가 없다는 걸 뼈저리게 느꼈다"고 말했다.

이어 "이 일을 계속 버틸 수 있을까, 언제까지 연기를 할 수 있을까를 정말 많이 생각했다"고 말했다. 주변 후배·동료들의 비슷한 고민을 들으며 그는 스스로도 자연스럽게 '내가 이 일을 꾸준히 할 수 있을까'라는 질문을 던지게 됐다고 덧붙였다.

그 과정에서 선택한 것이 바로 '꽃'이었다고. 그는 "꽃을 배우면서 다른 인생을 그려봐야 하나 고민했다"고 설명했다. 이어 "꽃을 하면서 '다른 길을 갈 수도 있겠다' 생각하던 차에 '닥터 차정숙' 작품 제안이 들어왔다"며 "캐릭터 변신과 연기자 변신의 기회를 동시에 준 작품이었다"고 밝혔다. 작품에서 색다른 변신에 성공한 명세빈은 "아 나는 결국 연기를 해야 하는 사람이구나, 연기를 끝까지 가져가고 싶다는 마음이 다시 생겼다"고 강조했다. 연기자로서의 감각이 되살아났고, 그 감정이 이번 '김 부장 이야기'까지 이어지며 자연스럽게 '제2의 전성기'라는 평가를 이끌었다.

'닥터 차정숙'을 거친 후 그는 예능을 포함해 다양한 경험에도 도전하기 시작했다. 그는 "예능은 정말 어렵다. 어떻게 해야 잘하는 건지 아직도 모르겠다"며 "신비주의를 하지 않아도 괜찮다는 걸 배웠다. 실수해도 괜찮고 부족해도 괜찮다는 걸 받아들이니 연기에서도 더 유연해지더라"고 말했다.

한편 명세빈이 열연한 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 최종회는 수도권 8.1%, 전국 7.6% 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

2.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

3.

'혈액암 재발' 안성기 건강 상태는?..박중훈 "금세 완쾌해 '투캅스' 또 찍고파"(인생이영화)

4.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

5.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

연예 많이본뉴스
1.

추성훈, 촬영 중 중상 입고 응급실行 "수술해야 할 수도"..결국 '하차' ('극한84')

2.

이세돌, 영화 '승부'에 불쾌감 "사람을 찌질하게 그려놔, 실제와 다르다"(조동아리)

3.

'혈액암 재발' 안성기 건강 상태는?..박중훈 "금세 완쾌해 '투캅스' 또 찍고파"(인생이영화)

4.

성시경x박서준, 소주병이 대체 몇개야..발그레한 얼굴로 술자리 인증

5.

성병숙, 생방송 현장에 채권자 난입 "이혼만 두 번..전 남편 빚 산더미" ('같이 삽시다')

스포츠 많이본뉴스
1.

두산 20억 날렸다? KBO는 알고 있었다. 포장지만 C급으로 → '규약 172조' 회피한 김재환 룰, 신의 한 수인가 꼼수인가

2.

기어이 환갑 채우나…58세 미우라, 내년에도 현역 의지 "포기하지 않는다"

3.

'70만→130만→170만→?' LG 효자 외인 타자, 로하스, 에레디아 넘고 역대 최고액 신기록 쓰나

4.

"이마이는 너무 비싸!" SF 日에이스 영입 포기 정황 나왔다, 그렇다면 '중저가' KBO 역수출품 1호를?

5.

英 단독 보도! 흥민 형처럼 그때 나갈껄! '눈물 펑펑' 비수마 재계약설→비난 일색…"불성실하고, 선수들 불안하게 만든다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.