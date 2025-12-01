[SC인터뷰] ‘김 부장’ 통해 연기 재미 되찾은 명세빈 “제 2의 전성…

|
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 박하진 역을 맡아 이 시대 아내들의 마음을 깊이 건드린 명세빈이 50대를 맞아 다시 시작한 인생 2막, 그리고 "연기는 여전히 내 길"임을 확인한 뜨거운 변신기를 털어놨다. 최종회 시청률 수도권 8.1%, 전국 7.6%를 기록하며 자체 최고를 경신한 가운데 명세빈은 이번 작품을 통해 "내 연기 인생이 다시 열렸다"고 표현했다.
명세빈을 이번 작품의 중심으로 이끈 건 단순한 '아내 캐릭터'가 아니라 중년의 고민을 안고 버티는 50대 여성의 깊은 내면이었다. 그는 "결혼한 지 오래된 부부의 리얼함을 표현하는 게 쉽지 않았다"며 "친구들 이야기를 많이 들었고, 감독님과 아내분의 이야기도 듣고 부부라는 관계가 쌓아온 바이브를 이해하려고 노력했다"고 말했다. 특히 하진의 사랑을 '판타지'가 아니라 "짠해서 버릴 수 없는 마음"이라고 정의했다. "엔딩씬에서 하진이 낙수에게 '넌 왜 이렇게 짠하냐' 하는데 그 한마디에 다 담겨 있더라. 버릴 수 없는 마음이 사랑의 다른 표현이라고 생각했다."
그 고민 속에서 선택한 것이 바로 '꽃'이었다고. 그는 "꽃을 배우면서 다른 인생을 그려볼까 하고 있었는데 '닥터 차정숙'을 만나게 됐다"고 말했다. 이 작품이 명세빈에게는 '연기를 계속 하라'는 신호였다. "캐릭터 변신과 연기자 변신이 동시에 찾아왔다. 그 작품을 통해 다시 느꼈다. 아, 나는 결국 연기를 해야 하는 사람이구나 생각이 들었다."
그때부터 명세빈은 마치 봉인 해제된 사람처럼 새로운 도전을 두려워하지 않게 됐다고 전했다. 예능 출연도 그 중 하나다. "예능은 너무 어렵다. 어떻게 해야 잘하는지 아직도 모르겠는데 실수해도 괜찮다는 걸 배웠다. 신비주의를 하지 않아도 된다는 걸 알게 되니까 오히려 연기에서도 더 유연해졌다"고 전했다.
명세빈은 "'김 부장 이야기'를 하면서 제 삶의 생각이 확장됐다"고 전했다. "50대가 되면 끝난 것 같아도 다시 시작할 수 있고 일어설 수 있다는 마음이 생긴다. 나도 그 시기를 지나오면서 많이 흔들렸는데, 이 작품이 다시 도전할 용기를 줬다."
그래서일까. 지금의 명세빈은 "제2의 전성기"라는 말에 부담보다 감사함을 느낀다. "요즘은 한 번 더 기회가 주어진 느낌이다. 20대를 돌아보며 '조금 더 잘하고 싶다'는 마음이 생긴다. 그래서 더 책임감을 가지고 더 재미있게 연기하고 싶다"고 미소 지었다.
마지막으로 그는 "하진을 사랑해준 모든 분들에게 진심으로 감사드린다"며 "저도 이 작품을 하며 위로를 많이 받았다. 앞으로도 제 이야기가 누군가에게 용기를 줄 수 있으면 좋겠다"고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com