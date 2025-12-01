“박서준=뿌리 깊은 나무·원지안=촛불” ‘경도를 기다리며’ 제작진, 캐…

“박서준=뿌리 깊은 나무·원지안=촛불” ‘경도를 기다리며’ 제작진, 캐스팅 비하인드 공개
[스포츠조선 조민정 기자] '경도를 기다리며' 박서준·원지안 캐스팅 비하인드가 공개되며 첫 방송 전부터 기대감이 치솟고 있다.
오는 6일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 두 번의 연애 끝에 헤어진 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가 각각 불륜 스캔들 기사 기자와 스캔들 당사자의 아내로 다시 조우하며 펼쳐지는 현실 로맨스를 그린 작품이다.
믿고 보는 로맨스 장인 박서준, 라이징 루키 원지안의 조합만으로도 화제가 된 가운데, 연출을 맡은 임현욱 감독과 유영아 작가가 캐스팅 과정에서의 감정과 만족감을 직접 전했다.
임현욱 감독은 극 중 이경도를 "어떤 풍파에도 자리를 지키는 뿌리 깊은 나무", 서지우를 "위태롭지만 그 자체로 빛나는 바람 앞의 촛불"이라고 비유하며 "이 상상을 가장 정확하게 구현해 줄 배우를 찾는 것이 캐스팅의 출발점이었다"고 말했다. 이어 "박서준과 원지안은 캐릭터가 가진 감정 결을 놀라운 정확도로 표현해줬다"며 극찬을 아끼지 않았다.
그는 로맨스 장르 특성상 "배우의 매력, 캐릭터의 결, 두 사람이 만나 만들어내는 케미스트리가 가장 중요하다"고 강조했다. 이어 "촬영 순간순간 경도와 지우가 실제로 제 앞에 서 있는 듯한 경험을 했다"며 두 배우가 현장에서 만들어낸 긴장감과 떨림이 드라마 완성도를 끌어올렸다고 설명했다.
캐릭터를 탄생시킨 유영아 작가 역시 박서준 캐스팅 당시를 떠올리며 "처음 만난 날, 담당 제작진과 '경도를 기다렸다'고 할 만큼 딱 맞는 느낌이었다"며 "꼭 우리 경도로 와주면 좋겠다고 이야기했을 정도"라며 확신을 드러냈다.
원지안에 대해서는 "영상보다 실물이 훨씬 아름다워 깜짝 놀랐다"고 고백하며 "약간의 보이쉬한 매력이 서지우 캐릭터와 완벽하게 맞아떨어졌다"고 미소 지었다.
감독과 작가가 입을 모아 칭찬한 박서준·원지안의 시너지가 어떤 로맨스를 만들어낼지 기대가 커진 상황이다. 두 사람이 그릴 이경도·서지우의 복잡하고 짠내 나는 관계가 어떤 감정선을 담아낼지, 첫 회부터 강한 몰입도를 예고하고 있다.
한편 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'는 오는 6일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
