제니도 입는다!...'청바지 마니아' 고준희 극찬한 바지 공개 "해외에서…

기사입력 2025-12-01 18:36


[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 제니 장윤주 등이 좋아하는 셀럽 청바지를 소개했다.

1일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '명품부터 지그재그까지! 고준희 청바지 싹 다 털어봄 고준희 GO 돌아온 EP.11'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 고준희는 "내가 샤넬 편을 보니까 나의 소장품을 보여달라는 댓글이 많아서 청바지를 시작을 하려고 준비했다"라며 자신의 청바지들을 소개했다.

고준희는 "여기에 있는 건 다 내 거고, 자주 입는 바지를 10개 안으로 가져왔는데 하나씩 입고 알려드리겠다"라 밝혔다.

입고 있는 바지에 대해서는 "이건 제가 제일 최근에 샀다. '미우미우' 바지다. 이것도 데님이다. 저도 처음 이 컬러에 도전을 해봤다. 약간 브라운 컬러가 유행이라고 해서 처음으로 제가 미우미우를 한 번 사봤다"며 벨트도 세트로 샀다고 했다.


또 '옷을 고르는 팁'에 대해 "저는 스판이 있는지 없는지 중요해서 앉아본다. 이렇게 앉아보고 '안아프다' 하면 산다. 여기 힙이 낀다 안낀다가 중요하다"라며 10점 만점 중에 10점이라고 점수를 줬다. 올해 가장 잘 입는 바지라고.

고준희는 "제가 청바지 모델을 오래해서 저도 모르게 뒷모습을 하면 이렇게 포즈를 한다"며 너스레를 떨었다.

다음 청바지는 촬영을 마친 후 스타일리스트에게 물어봐서 구매한 바지였다. 현재 그 브랜드는 없어졌다고. 고준희는 "그래서 난 마음에 들면 몇 개를 사놓는다. 없어지면 못 사지 않냐"라 했다.


또 '바지 관리법'도 알려준 고준희는 "이 바지는 스판이 없어서 내가 이걸 입고 살이 빠졌는지 아닌지 알 수 있다"며 잠깐 앉아보더니 "지금은 살이 쪘다"라고 웃음을 터트렸다.

다음 청바지는 입지 못했다. 고준희는 "바지가 안잠긴다. 내가 뼈가 자랐나보다. 이걸 살 때부터 나한테 딱 맞았다. 리바이스 빈티지를 리폼해 새 제품으로 다시 만드는 제품이다"라 했고, 이에 PD는 제니와 장윤주도 좋아하는 브랜드라고 감탄했다.

'오버사이즈' 청바지는 통이 크기 때문에 길이가 더욱 중요하다고 강조하기도 했다. 그는 '제일 많이 입고 다니는 바지'에 "이건 내가 똑같은 걸 3개 가지고 있다. 그리고 선물도 많이 해줬다"라 전했다.

