홍윤화♥김민기, 결혼 8년만에 리마인드 웨딩..."행복하게 해줄게" 오열…

[스포츠조선 김수현기자] 홍윤화 김민기 부부가 결혼 8년차, 리마인드 웨딩을 치렀다.
1일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 홍윤화 김민기 부부의 이야기가 그려졌다.
홍윤화는 "저 '폭싹 속았수다' 애순이처럼 하고 싶다"며 복고 웨딩을 원한다 했지만 "제가 걱정되는 게 제 사이즈 드레스가 있을지 없을지 모르겠다"라 털어놓았다.
멋지게 차려 입은 김민기에 이어 옛날 스타일 헤어와 메이크업, 드레스까지 입은 홍윤화가 아름다운 모습으로 등장했다. 하지만 드레스는 사이즈 이슈로 착용이 불가능했다.
결국 맞는 드레스를 입은 홍윤화는 신부가 되어 예식장으로 들어섰고, 김민기는 "뭉클해"라며 눈시울을 붉혔다. 두 사람은 마주보더니 함께 한 날이 스쳐지나가는 듯 눈물을 흘려 훈훈함을 자아냈다.
홍윤화는 "오빠는 처음 결혼할 때도 울고 리마인드 웨딩때도 울고 왜 자꾸 울어. 내가 잘 해줄게"라며 달랬다.
김민기는 "행복의 파도가 계속 치는 느낌이었다. 감정이 파도가 세게 왔다. 윤화가 걸어오는데 고맙고 행복했다. 나도 내 감정을 모르겠어서 어떻게 표현을 못하겠다"라며 다시금 울컥했다.
개그 선후배로 만나 7년간의 연애를 하고 8년간 쌓아온 결혼생활. 무려 15년간 변치 않은 사랑이었다.
마지막으로 신랑신부 행진까지 하며 두 사람은 리마인드 웨딩을 성공적으로 마쳤다.
