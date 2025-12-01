'싱글맘' 이지현 "전 남편에 양육비 못받아…미용사 자격증 7번 낙방, …

[스포츠조선 고재완 기자] 쥬얼리 출신 이지현이 이혼 후 싱글맘으로서의 현실과, 새로운 인생 도전에 나선 근황을 솔직하게 털어놨다.
이지현은 1일 공개된 김현숙의 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'의 '우린 남자 보는 눈이 없어~ 쥬얼리 이지현·막영애 김현숙의 싱글맘 이야기!'라는 제목의 영상에 등장했다.
영상에서 이지현은 김현숙과 함께 포장마차에 앉아 진솔한 대화를 나눴다. 두 사람은 예능 '내가 키운다'로 인연을 맺은 후 같은 동네 이웃으로 지내며 싱글맘으로서의 고충과 회복, 그리고 '다시 일어선 삶'을 공유했다.
이지현은 대화 중 "양육비를 못받고 있다. 아이에게 솔직히 말했다. '원래는 아빠가 줘야 하는 돈이지만, 주지 않아서 엄마가 더 열심히 살고 있다'고. 아빠가 불쌍하게 보일 수 있지만, 현실을 숨기면 아이가 더 헷갈린다. 양육비 문제는 법적 절차를 두 번이나 밟았지만 쉽지 않았다. 그래도 아이에게 불안감을 주고 싶지 않아서 '엄마가 더 열심히 살면 된다'고 말했다"고 담담히 말했다.
이에 김현숙은 "이혼은 절대 쉬운 일이 아니야. 양육비 안 주는 부모는 진짜 무책임한 거야"라며 공감했고, 두 사람은 "그래도 웃고 살아야지"라며 서로를 위로했다.
이지현은 싱글맘으로서의 현실적인 어려움도 전했다. 이지현이 "첫째가 사춘기에 접어들었고, 둘째까지 챙기다 보니 하루가 눈 깜짝할 사이더라. 도와주는 사람도 없고, 쉬는 날도 없다. 그래도 아이들이 있으니까 더 버틸 수 있다"고 말하자 김현숙 역시 "우린 돈도 벌어야 하고, 애도 키워야 하고, 누구 하나 도와주는 사람도 없는 현실"이라며 "그런데도 서로 이렇게 마주 보고 웃을 수 있다는 게 참 대단한 일"이라고 공감했다.
이지현은 아이돌 시절의 화려함을 내려놓고, "헤어디자이너 국가자격증 따는데 1년 3개월이나 걸렸다"라고 밝혔다. 그는 "필기는 한 번에 붙었는데, 실기는 7번이나 떨어졌다. 1년 3개월 동안 시험을 계속 봤다. 보통 그 정도 떨어지면 포기하는데, 저는 아이를 보면서 다시 일어났다. 엄마니까 끝까지 해내야겠다는 생각뿐이었다"며 "7번째 도전 끝에 자격증 합격, 현재는 미용 아카데미 실무 과정을 수료 중이다. 손님들이 제 의자에 앉으면 인생 이야기를 털어놓는다. 저도 미용하면서 위로를 주고받는 게 너무 좋다. 손이 아파도 샴푸나 지압할 때 '이분이 잠시라도 편했으면 좋겠다'는 생각이 든다"고 전했다.
그는 "하나님의 은혜로 여기까지 왔다. 제게 이 일은 단순한 직업이 아니라 선물"이라며 앞으로 자신의 미용실 이름을 '그레이스(GRACE)'로 짓겠다고 밝혔다.
영상 말미, 김현숙이 웃으며 "난 남자 보는 눈이 없어"라 하자 이지현이 "그건 나도 없다"라고 응수해 폭소를 자아냈다. 김현숙은 "그거 하나만 빼면 완벽하지 않냐"며 "그래도 우리 진짜 멋있게 살자"고 말하며 훈훈하게 마무리했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com