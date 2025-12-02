홍윤화♥김민기, 결혼 8년만에 기쁜 소식 "중대발표 합니다...연말까지 -40kg"

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 홍윤화가 "연말까지 40kg 감량"하겠다는 중대발표를 했다.

1일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에서는 홍윤화 김민기 부부의 이야기가 그려졌다.

결혼한지 8년차인 홍윤화 김민기 부부. 홍윤화는 "제가 중대 발표를 하려고 나왔다"라며 의미심장하게 웃었다. 김숙은 "임신 아니냐"라 했고, 이지혜는 "이민! 내 집 마련?"이라며 추측했다.

홍윤화와 친한 지인인 신기루는 "저는 사실 몇 주 전에 알았는데 모두에게 알리는 건 시기상조라 생각했다. 축하할 일이고 잘 된 일인데 천천히 알려야 한다고 했다"라 했다.

오전 8시 30분, 홍윤화와 김민기는 이른 아침부터 서로에게 뽀뽀하며 하루를 시작했다. 연애 포함 15년째였지만 여전히 두 사람은 사이가 좋았다. 김숙은 "개그계 대표 잉꼬부부다"라며 끄덕였다.

홍윤화는 벌떡 일어나 밖으로 나가려다 돌아와 체중계 위에 섰다. 홍윤화는 "어떤 숫자가 나올지 기대된다"라며 요즘 기상루틴인 체중 체크를 했다. 그러다 숫자가 마음에 들지 않는지 "아침부터 이상한 소리를 하고 있다"라며 화를 냈다.


'중대발표'를 하겠다는 홍윤화에 김민기는 "한 번 말하면 번복할 수 없다. 진지하게 생각해야 한다"라 했다. 홍윤화는 "제 인생의 마지막 다이어트를 준비하고 있다"라 밝혔다.

홍윤화는 "7년 전 결혼했을 당시 30kg 넘게 감량했다. 그때가 제일 리즈시절이었다. 근데 결혼하고 엄청나게 쪘다"라 전했다.


결혼 하고 살을 훌쩍 뺀 홍윤화에 이현이는 "반쪽이다"라며 놀라워 했다. 슬림했던 신혼도 잠시, 다시 살이 찐 홍윤화는 신기루에게도 밀리지 않는 중량감을 보였다.

홍윤화는 "자다가 숨쉬기가 어려워 잠을 깰 정도다. 정신저긍로도 피폐해지고 몸도 아프니까 마음이 힘들더라. 그래서 체중감량이 우선이라 생각했다"라며 '40kg 빼가 프로젝트'를 선언했다.

홍윤화는 "제가 27kg까지 뺐다가, 가을이 되면서인가? 최근 5kg가 쪘다. 다시 걷어내야 하는 시기다. 올해까지 남아있는 20kg를 빼서 건강해지겠다"라 발표했다.

서장훈은 "신기루씨 본인이 얘기해준 건데, 변만 잘 봐도 3~4kg가 왔다갔다 한다더라. 저도 그렇다"라 했다. 신기루는 "아침에 원 없이 변을 보면 4kg도 빠진다"라 끄덕였다.

홍윤화는 "지금까지 한 다이어트 종류만 해도 100가지 넘는 거 같다. 진짜다. 모든 다이어트를 다 해쓋다. 모든 다이어트는 다 빠진다. 근데 문제는 내 안에 있다. '내가 그걸 유지 하느냐, 요요가 오느냐'다"라 고백했다.

쪘다 빼기를 반복했다는 홍윤화는 "이전에는 과하게 식단을 하고 운동을 하니까 보상심리가 생기더라. '이만큼 운동했으니까 이만큼 먹어도 안찌겠지?' 했다. 차라리 내 몸에 상을 주지 않기 위해 음식을 바꿔 먹는 다이어트를 선택했다"라며 오직 식단으로 하는 다이어트를 설명했다.


홍윤화는 '저당 저염 다이어트' 말고 다른 걸 하겠다며 '맛있게 많이 먹어도 되는' 다이어트 레시피를 공개하겠다 밝혔다. 그는 '제일 좋아하는 음식'에 대해 "계절마다 다르고 기분 따라 다르고 TV에서 뭘 봤는지에 따라 다르다. 곱창전골도 맛있고 대구탕도 겨울 되면 생각난다"라며 입맛을 다셨다.

'싫어하는 음식'에는 "원래 밥을 안좋아했다. 다이어트를 하면서 면역력이 뚝 떨어져 아팠었다. 그래서 그날 차에 기름 넣듯이 따뜻한 밥을 먹었다. 갈비탕에 쌀밥을 먹었는데 밥이 너무 맛있는 거다. 그래서 요요가 왔다"라며 웃었다.

홍윤화는 다이어트 후 입을 옷을 고르며 패션쇼를 열었다. 그는 "다이어트를 항상 생각하게 걸어놓자"라며 곧 입을 옷을 안방에 걸었다.

"배고프다"는 홍윤화는 주방 가득 식재료를 꺼내왔다. 홍윤화는 "동물원에서 코끼리 사료주러 갈 때 이렇게 가지 않냐"라며 웃었다. 그러면서도 "걱정 마라. 이거 다 채소다"라 했다.

홍윤화는 '다이어트 철학'에 대해 "풀 종류는 한 밭을 먹어도 된다고 생각한다. 땅을 밟고 다니는 애들은 살이 찌는데 땅에 뿌리내린 애들은 먹어도 된다"라 했고 김민기는 "윤화의 개인적인 의견이다"라고 선을 그었다.

소문난 미식가인 홍윤화는 요리실력까지 엄청났다. 종류 불문 요리 마스터인 홍윤화는 음식점까지 차렸다고. 홍윤화는 "김민기가 좋아하는 술과 제가 좋아하는 음식을 합해서 망원동에서 가게를 차렸다"라 밝혔다. 이미 SNS에서도 화제가 되고 있다고.

신기루는 "저는 11번? 12번을 갔다. 오픈할 때 가도 웨이팅이 있다"라 했고 김민기는 "나도 갔는데 못 들어갔다. 옆집을 갔다"라며 공감했다.

수제 고추장에 이어 두부로 만든 와플, 당근을 주재료로 만든 요리로 시선을 끌었다. 홍윤화는 콩가루 비빔국수와 다이어트 두부 와플, 당근 수프를 뚝딱 만들어냈다.


반면 김민기는 소파에 누워만 있다 식탁에 앉았다. 음식을 맛본 김민기는 두 눈을 번쩍 뜨며 "너무 맛있다"라며 칭찬을 연발했다.

홍윤화는 혼자 일본의 이자카야를 가서 거절당하자 "두 사람 보다 많이 먹을게요"라 해 들어갔다고. 그는 "8인분을 먹었다"라며 웃었다.

홍윤화가 무슨 행동만 해도 "귀엽다"를 연발하는 김민기는 "저는 윤화의 모든 게 귀엽다. 그냥 너무 귀엽다. 콩깍지가 씌였다. 역사적으로 15년쯤 생겼다. 윤화를 '공주'라 부른다"라 했고 홍윤화는 "콩깍지가 옛날보다 더 씌인 거 같다"라고 끄덕였다.

홍윤화는 '다이어트를 성공하면 받을 보상'에 "조금 비싸다. 명품 가방 이런 거 아니다. 금팔찌 사줘. 맛집 사장님들이 차는 금팔찌"라 했고, 김민기는 "근게 그거 진짜 비싸다. 한 10돈 정도 된다"라며 걱정했다. 하지만 너무 비싸 시무룩해진 홍윤화에 "그래 사!" 하고 호탕하게 허락했다.

홍윤화는 며칠 새에 또 4kg를 빼며 순조로운 다이어트 일정을 소화했다.

