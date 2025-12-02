‘김 부장 이야기’ 하서윤 “류승룡 선배, 대본 절대 손에서 안 놔…보석…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에서 ACT 영업 1팀 권송희 역을 맡은 배우 하서윤이 선배 류승룡과의 특별한 호흡을 전했다. 작품 속에서는 부장과 막내 직원으로 부딪히는 관계였지만 실제 현장에서는 배우로서 깊은 감동과 배움의 순간이 이어졌다고 밝혔다.
하서윤은 1일 스포츠조선과 만나 "같은 소속사라 사무실에서는 종종 뵀다. 하지만 작품 현장에서 연기를 마주한 건 이번이 처음이었다. 현장에서 어떻게 하시는지 처음 보고 정말 놀랐다"고 말했다. 특히 그는 방송 직후 직접 연락을 드릴 만큼 깊은 존경심을 느꼈다고 했다. "선배님께 너무 존경한다고 말했다. 극 전체를 꿰뚫고 이끄는 위치인데 그걸 너무 잘 이끌어 주셨다. 현장 분위기가 좋았던 것도 선배님 덕분이었다"고 강조했다.
류승룡의 태도는 후배에게 큰 울림이었다. 하서윤은 "대본을 정말 놓지 않으시더라. 이 일을 오래 하신 분인데도 손에서 놓는 걸 못 본 것 같다. 감독님과 소통하는 방식도 옆에서 들으며 많이 배웠다"고 했다. 촬영 내내 '선배가 왜 선배인지' 다시 체감한 순간이었다고 덧붙였다.
둘의 연기 합이 가장 강하게 드러난 장면은 '인사고과 장면'. 그는 이 장면을 앞두고 큰 부담감을 느꼈다고 털어놨다. "송희에게 너무 큰 사건이었다. 이 신에서 김 부장을 바라보는 시선이 결정되는데 내가 감정을 잘 잡을 수 있을까 걱정했다"고 회상했다. 하지만 실제 촬영에 들어가자 모든 것이 자연스럽게 흘러갔다고 말했다. "리허설 때 선배님 눈을 바라보는데 그냥 김 부장 감정이 올라오더라. 내가 걱정했던 게 무색했다. 선배님이 가진 힘이 대단했다. 나는 눈으로 감정을 전달하는 걸 중요하게 여기는데 선배님 눈을 보며 내가 잘 생각하고 있었구나 느꼈다"고 말했다.
현장에서 받은 따뜻한 응원도 잊지 않았다. 그는 "중요한 신들이 나올 때마다 '송희야 이 신 너무 좋다' '앞으로 잘될 것 같다' '훨훨 날았으면 좋겠다'라는 메시지를 보내주셨다. '보석 같은 배우 같다'는 말도 해주셨다"고 전했다. 이어 "후배들에게 그렇게 말하기가 쉽지 않은데 진심으로 아껴주신다는 느낌이 들었다"고 했다.
하서윤은 이번 작품을 통해 연기와 태도 모두에서 깊은 영향을 받았다고 말했다. "선배님의 오랜 길을 무시할 수 없다는 걸 다시 느꼈다. 현장에서 많이 배웠고 앞으로도 잊지 않을 순간들이다"고 소회를 남겼다.
한편 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 최종회는 수도권 8.1%, 전국 7.6%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com