‘김 부장 이야기’ 하서윤, 명세빈 향한 팬심 고백 “매 장면 아름답게 …

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'를 마친 배우 하서윤이 선배 배우 명세빈을 향한 진심 어린 팬심과 존경을 고백했다.
지난달 30일 종영한 드라마에서 ACT 영업 1팀의 솔직하고 직설적인 MZ 사원 권송희를 연기한 하서윤은 현실 직장인의 말투와 태도를 정확히 구현하며 폭넓은 공감을 이끌었다.
하서윤은 지난 1일 스포츠조선과 만나 종영 인터뷰에 응했다.
그는 "마지막 회차 방송을 영업 1, 2팀 직원들끼리 소수로 모여 시청했다. 울고 웃으며 재미있게 봤다. 아직까지 얼떨떨한 느낌이 있다"고 했다. 이어 작품 속 김낙수의 아내 명세빈에 대한 존경심도 전했다. 하서윤은 "빌딩 상상 씬 때문에 한 번 뵌 적이 있다. 이후에는 겹치는 장면이 없었다. 현장에서 꼭 뵙고 싶었는데 중후반 회차에 그 장면을 촬영했다. '선배님 너무 뵙고 싶었다'며 서로 얘기를 나눴다"고 말했다.
드라마 전체를 다시 본 뒤 느낀 감정도 진심을 담아 전했다. 그는 "다 보고 나니 선배님께 정말 말씀드리고 싶었다. 어떻게 그렇게 아름답게 매 장면들을 표현해 내셨는지 궁금했다. 하진이라는 인물이 작품 안에서 아주 큰 역할을 했다고 생각한다. 모두 '저런 천사 같은 사람이 있을까'라고 얘기하더라"고 말했다.
작품을 함께한 팀에 대한 감사함도 남겼다. 하서윤은 "정말 많이 배우며 즐겁게 촬영했다. 이 작품과 함께 숨 쉴 수 있어 감사했다"고 소회를 전했다. 실제 직장 경험은 없지만 준비 과정에서 다양한 직장인의 일상을 관찰하며 캐릭터를 완성했다고 밝혔다. 그는 "각자의 자리에서 최선을 다하는 직장인들이 정말 멋지다고 느꼈다. 드라마를 사랑해준 분들께 응원하고 싶다"고 말했다.
한편 '김 부장 이야기' 최종회는 수도권 8.1%, 전국 7.6% 시청률을 기록하며 유종의 미를 거뒀다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com