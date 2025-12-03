'자백의 대가' 전도연 "김고은과 10년 만의 재회..이번엔 많이 의지"

기사입력 2025-12-03 16:49


'자백의 대가' 전도연 "김고은과 10년 만의 재회..이번엔 많이 의지"
3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 전도연과 김고은이 인사말을 하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 전도연과 김고은이 10년 만에 재회한 소감을 밝혔다.

넷플릭스는 3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)의 언론시사회 및 기자간담회를 진행했다. 행사에는 이정효 감독, 전도연, 김고은, 박해수가 참석했다.

전도연은 10년 만에 재회한 김고은에 대해 "작품적으로는 10년 전에 만났지만, 중간 중간에 사석에서 만남을 가진 적이 있어서 되게 10년 만이라는 시간이 무색하기는 했다. 작품적으로 궁금하기는 했다. '협녀'할 때는 김고은 양이 어렸었고, 그때 사실 저도 어리기는 했었는데. 이번에 김고은 양을 보면서 '저는 성장이 멈췄나' 싶었다. 김고은 양은 너무 성장해 있었고, '협녀' 때는 제가 작게나마 의지가 됐다고 생각했는데, 이번에는 김고은 양이 함께해서 제가 많이 의지를 했던 것 같다"고 말했다.

김고은은 "선배님과는 사석에서 종종 만났다. 말씀하신 것처럼 10년 만이라는 느낌보다는 그래도 10년 만에 작품으로 만나게 돼서 기뻤다. '협녀' 때는 제꺼 소화하느라 벅차고 정신이 없었다. 어떻게 그랬을까 싶은데, 밤에도 갑자기 선배님께 전화하고, 혼자 숙소에 있다가 무작정 전화하기도 하고 그럼 놀라서 받아주시고, 무슨 일 있냐고 받아주셨다. 뒤늦게 들었지만, 제가 혼자 촬영할 때 감독님께 뒤에서 전화 해주셔서 고은이가 이 역할이 얼마나 중요한지 얘기해주시면서 '체력적으로나 감정적으로나 너무 힘들지 않게 해달라'고 해주셨다고 들었다. 도움을 정말 많이 받았다. 감정신을 찍을 때도 죽어도 눈물이 안 나오는데, 선배님이 상대로 그 자리에 서계셔주시며 눈으로 '괜찮다'는 감정을 주셔서 '협녀'라는 작품에서는 일방적인 도움을 받은 것 같다. 이번에는 분량적으로도 제가 훨씬 여유가 있었다. 선배님이 고생을 많이 하셨다. 그래서 그전보다는 이번에는 선배님 케어도 할 수 있고, 나를 든든하게 생각해주시면 좋겠다 싶게 그런 마음가짐으로 임한 것 같다. 괜히 세팅하시는데 선배님께 '기다려야 할 것 같으니 앉아계세요' 이런 말도 하고 그랬다"며 웃었다.

전도연은 "굉장히 든든했다. 나는 성장이 멈췄나 싶을 정도로 도움을 많이 받았다"고 덧붙였다.

'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 드라마. '사랑의 불시착'과 '굿와이프'를 연출한 이정효 감독의 신작이자 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만에 재회한 전도연과 김고은이 각각 안윤수와 모은을 연기하며 시청자들을 만난다. 전도연은 하루아침에 남편을 살인한 용의자가 되어 일상을 되찾기 위해 위험한 거래를 받아들이는 안윤수를 연기하고 김고은은 희대의 마녀로 불리며 윤수에게 위험한 거래를 제안하는 모은을 연기했다. 박해수는 이들의 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 백동훈을 연기했다.

'자백의 대가'는 오는 5일 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

