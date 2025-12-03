'자백의 대가' 김고은 "삭발? 모은이는 머리카락 속에 숨지 않을듯"

3일 용산CGV에서 열린 넷플릭스 '자백의 대가'의 언론 시사회 및 기자간담회, 김고은이 무대에 입장하고 있다. 용산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.12.03/
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 김고은이 삭발 머리를 선택한 이유를 밝혔다.
넷플릭스는 3일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)의 언론시사회 및 기자간담회를 진행했다. 행사에는 이정효 감독, 전도연, 김고은, 박해수가 참석했다.
김고은은 "모은이의 이미지가 머릿속에 그려졌다. 보통은 이런 이미지가 연상이 될 슌 머리카락 속의 눈빛 이런 게 떠오르는데, 뭔가 모르게 모은이는 그냥 머리카락 뒤에 조금도 숨지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었고, 다 드러나고 보이는데도 무슨 생각을 하는지 잘 모르겠는 인물이기를 바랐다. 그리고 그렇게 다 드러나면서 보여지는 이미지가 저는 좀 연약함이 보였으면 좋겠다고도 생각했고, 사실은 표정이 많이 없지만 무표정 속에도 표정이 있다는 생각으로 연기를 했던 것 같다"고 말했다.
'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 드라마. '사랑의 불시착'과 '굿와이프'를 연출한 이정효 감독의 신작이자 영화 '협녀, 칼의 기억' 이후 10년 만에 재회한 전도연과 김고은이 각각 안윤수와 모은을 연기하며 시청자들을 만난다. 전도연은 하루아침에 남편을 살인한 용의자가 되어 일상을 되찾기 위해 위험한 거래를 받아들이는 안윤수를 연기하고 김고은은 희대의 마녀로 불리며 윤수에게 위험한 거래를 제안하는 모은을 연기했다. 박해수는 이들의 비밀을 집요하게 파헤치려는 검사 백동훈을 연기했다.